कार चालक सावधान! नोएडा में ठक-ठक गिरोह सक्रिय, ऐसे उड़ा रहे मोबाइल फोन

अजनारा होम्स के रहने वाले चंदन कुमार सिन्हा ब्लू सफायर मॉल के पास किसी काम से गए हुए थे. गाड़ी में बैठकर फोन पर बात कर रहे थे. तभी विंडो पर ठक-ठक की दस्तक हुई. उन्होंने कार का शीशा नीचे कर पूछा कि क्या बात है तो सामने वाला चिल्लाने लगा कि उसके पैर पर उन्होंने गाड़ी चढ़ा दी है. वो उसे समझाने की कोशिश कर ही रहे थे कि तभी ड्राइवर सीट वाली विंडो पर किसी ने ठक-ठक किया.

उत्तर प्रदेश के नोएडा में ठक-ठक गिरोह सक्रिय हो गया है. ये किसी भी कार वाले को देखकर विंडो पर ठक-ठकाते हैं और फिर जैसे ही मौका मिलता है, सामान लेकर भाग जाते हैं. इनके निशाने पर खास तौर पर मोबाइल फोन होता है. हालांकि, ये मौका मिलने पर अन्य सामान भी लेकर भाग सकते हैं. सोमवार देर शाम नोएडा एक्सटेंशन में एक ऐसा ही मामला सामने आया.

चंदन सिन्हा ने हड़बड़ाहट में दूसरी साइड का शीशा नीचे किया तो वो शख्स मोबाइल हाथ से छीन भाग गया. चंदन ने पलटकर दूसरी तरफ देखा तो दूसरा शख्स भी गायब था. चंदन हैरान-परेशान. काफी देर तक समझ नहीं पाए कि हुआ क्या.. फिर कुछ देर में संतुलित हुए तो तुरंत घर पहुंचे. सबसे पहले सिम को बंद कराया. फिर दूसरा सिम लेने के लिए गए. बातचीत में उन्होंने बताया कि ऑनलाइन ही पुलिस को शिकायत करेंगे. 

पीड़ित ने बताया कि घटना के बाद से वो मानसिक रूप से इतने परेशान हो गए हैं कि समझ नहीं आ रहा कि क्या करें. मोबाइल फोन में बैंक के सारे एप्स होते हैं. अगर मोबाइल का लॉक खुला रह गया होगा तो बहुत दिक्कत आ सकती है. हां, ओटीपी ट्रांजेक्शन पर आता है, और सिम मैंने ब्लॉक करा दिया है तो थोड़ी राहत है. मगर डर तो लग ही रहा है. सारे बैंक अकाउंट भी बंद नहीं करा सकते. नोएडा एक्सटेंशन जैसी पॉश जगह पर ऐसी घटना हो सकती है, इसका विश्वास करना मुश्किल है.

