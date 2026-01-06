विज्ञापन
विशेष लिंक

दिल्ली-एनसीआर में बाइक चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, चंद मिनटों में उड़ा देते थे बाइक

पुलिस के मुताबिक आज पुलिस ने सेक्टर-14ए के पास से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान शादाब उर्फ रुतबा, अरमान उर्फ सुट्टा,उलमान और विजय के रूप में हुई है.

Read Time: 2 mins
Share
दिल्ली-एनसीआर में बाइक चोरी करने वाले गैंग का भंडाफोड़, चंद मिनटों में उड़ा देते थे बाइक

उत्तर प्रदेश के नोएडा के थाना फेज 1 पुलिस ने दो पहिया वाहन चोरी करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया है. पुलिस ने 4 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने इनके कब्जे से 15 चोरी की दो पहिया वाहन समेत भारी मात्रा में दोपहिया वाहनों के पार्ट्स बरामद किए हैं. बरामद माल की अनुमानित कीमत करीब 15 लाख रुपये बताई जा रही है.

पुलिस के मुताबिक आज पुलिस ने सेक्टर-14ए के पास से चारों आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपियों की पहचान शादाब उर्फ रुतबा, अरमान उर्फ सुट्टा,उलमान और विजय के रूप में हुई है. पुलिस ने इनके पास से चोरी की 15 मोटरसाइकिल/स्कूटर/स्कूटी के अलावा 12 मोटरसाइकिल की टंकी, 5 साइलेंसर, 5 मुखोटे, 4 मडगार्ड और 2 टायर रिम बरामद किए है.

पुलिस जांच में सामने आया है कि आरोपी दिल्ली, नोएडा, एनसीआर और आसपास के इलाकों में कॉलोनियों, सोसाइटियों, कंपनियों और फैक्ट्रियों के आसपास खड़े दोपहिया वाहनों की पहले रैकी करते थे. फिर इसके बाद मौका पाकर वाहनों का लॉक तोड़कर चोरी कर लेते थे. चोरी के बाद वाहनों को कबाड़ी की दुकानों पर ले जाकर काट दिया जाता था और उनके पार्ट्स ऊंचे दामों पर बेचे जाते थे. कई बार पूरे वाहन सस्ते दामों पर दूसरे राज्यों में भी बेच दिए जाते थे.

पुलिस के मुताबिक इस गिरोह की खास बात यह थी कि आरोपी अरमान उर्फ सुट्टा और उलमान दोनो हमशकल जुड़वा भाई हैं. दोनों एक जैसे कपड़े पहनकर अदल-बदल करते थे, जिससे पहचान करना मुश्किल हो जाता था. एक भाई दुकान पर बैठता था, जबकि दूसरा उसी दौरान चोरी की वारदात को अंजाम देता था.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttar Pradesh News, Vehicle Theft Gang, Bike Theft Gang In Noida
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com