'बंटी-बबली' गैंग ने सीवान में रेस्टोरेंट को बनाया निशाना, CCTV में कैद हुई चोरी की वारदात, देखें वीडियो



बिहार के सीवान शहर के जीपी चौक स्थित एक बंद पड़े रेस्टोरेंट में शुक्रवार सुबह चोरी की बड़ी घटना सामने आई है. बताया जा रहा है कि महिला चोरों ने बंद पड़े रेस्टोरेंट को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया.चोरी की यह पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई.चोरों ने रेस्टोरेंट को कितने का नुकसान पहुंचाया है, इसका पता मालिक के आने के बाद ही चल पाएगा, जो अभी शहर से बाहर हैं. पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.\

सीवान में महिलाओं ने लूट लिया रेस्टोरेंट..



पिछले एक महीने से बंद है रेस्टोरेंट

बता दें कि यह रेस्टोरेंट पिछले करीब एक महीने से बंद था. इसी का फायदा उठाकर चोरों ने पीछे के एक मार्केट की छत से रेस्टोरेंट के अंदर घुसे और रेस्टोरेंट का ताला तोड़कर वहां रखा कीमती सामान चुरा ले गए. चोरी गए सामान में ओवन, सैंडविच मशीन,गैस सिलेंडर सहित अन्य महंगे उपकरण शामिल हैं.

इस घटना के संबंध में मार्केट के मालिक अभिषेक गुप्ता ने बताया कि रेस्टोरेंट के अंदर मौजूद करीब सारा सामान चोरों ने चुरा लिया है. फिलहाल रेस्टोरेंट के मूल मालिक शहर से बाहर हैं. उनके आने के बाद ही चोरी से हुए कुल नुकसान का सही आकलन हो सकेगा.

मार्केट के मालिक ने चोरी की इस वारदात की सूचना नगर थाना पुलिस को दी. इसके बाद पुलिस मौके पर पहुंचकर जांच में जुट गई है.सीसीटीवी फुटेज में साफ तौर पर देखा जा सकता है कि दो महिलाएं और एक पुरुष मिलकर इस चोरी की वारदात को अंजाम दे रहे हैं.

