15 साल छोटे भांजे के प्यार में 2 बच्चों की मां, पुलिस के सामने किया ऐसा काम, पूरे थाने के फूल गए हाथ-पांव

रिश्तों को शर्मसार करने वाला एक चौंकाने वाला मामला सीतापुर से सामने आया है, जहां एक महिला ने पुलिस चौकी के अंदर अपनी कलाई काट ली. यह घटना तब हुई जब वह अपने भांजे आलोक मिश्रा के साथ अपने प्रेम संबंध को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने पहुंची थी. गंभीर हालत में महिला को लखनऊ रेफर किया गया है.

पुलिस चौकी में विवाद, मामी ने काटी कलाई

मामला सीतापुर के थाना पिसावा के कुतूबनगर क्षेत्र का है. पूजा मिश्रा और उसके भांजे आलोक मिश्रा को उनके बीच चल रहे रिश्ते के विवाद को सुलझाने के लिए पुलिस चौकी बुलाया गया था. पुलिस की मौजूदगी में, जब आलोक मिश्रा ने पूजा के साथ रिश्ता जारी रखने से साफ इनकार कर दिया, तो पूजा ने निराशा और हताशा में ब्लेड से अपनी कलाई काट ली. इस अचानक हुई घटना से पुलिस चौकी में हड़कंप मच गया.

15 साल छोटे भांजे से प्रेम संबंध

पूजा मिश्रा मूल रूप से दिल्ली के हरीश बिहार की रहने वाली है और उसकी शादी गाजियाबाद निवासी ललित कुमार मिश्रा से हुई थी. उनके दो बच्चे भी हैं, वंश (7) और अंश (6). ललित मिश्रा ने अपने काम में मदद के लिए अपने भांजे आलोक मिश्रा को अपने पास बुलाया था.

इसी दौरान, विवाहित पूजा और उससे 15 साल छोटे आलोक के बीच प्रेम संबंध विकसित हो गए. जब ललित मिश्रा को इस बात का पता चला, तो उसने आलोक को वहां से भगा दिया.

बच्चों को छोड़ बरेली भागी थी मामी

पति द्वारा भगाए जाने के बाद, पूजा अपने दोनों बच्चों को छोड़कर आलोक के साथ बरेली चली गई, जहां वे करीब सात महीने तक साथ रहे. बरेली में आलोक ऑटो चलाता था. हालांकि, बाद में पूजा और आलोक के बीच अनबन हो गई, जिसके बाद आलोक अपने पैतृक गांव सीतापुर के पिसावा क्षेत्र स्थित मढ़िया लौट आया.

पूजा को जब पता चला कि आलोक उसे छोड़ना चाहता है, तो वह भी सीतापुर पहुंच गई और रिश्ते को सुलझाने के लिए पुलिस चौकी पहुंची थी, जहां यह हृदय विदारक घटना हुई.

लखनऊ रेफर, इलाज जारी

पुलिस ने तत्काल महिला को नजदीकी अस्पताल पहुंचाया. वहां उसकी गंभीर हालत को देखते हुए, उसे बेहतर इलाज के लिए लखनऊ रेफर कर दिया गया है. डॉक्टरों द्वारा उसका इलाज जारी है. यह मामला एक दो बच्चों की मां और उसके भांजे के बीच के रिश्तों की जटिलता को दर्शाता है, जिसने पुलिस चौकी में एक नाटकीय और दुखद मोड़ ले लिया.