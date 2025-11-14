विज्ञापन
Amroha News: चॉकलेट मांगी तो सौतेली मां ने 4 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला

Amroha Murder: बच्ची का पिता मजदूरी के लिए गया था तभी उसकी सौतेली मां ने मौके का फायदा उठाकर उसे बुरी तरह से पीटा. उसने इंसानियत की हद को पार करते हुए बच्ची की बेरहमी से हत्या कर दी. पढ़ें अफसर अली की रिपोर्ट...

Amroha News: चॉकलेट मांगी तो सौतेली मां ने 4 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला
अमरोहा में बच्ची का मर्डर.
  • अमरोहा में एक सौतेली मां ने चार साल की बेटी को पीट-पीटकर बेरहमी से मार डाला.
  • बच्ची ने चॉकलेट लाने की जिद की तो सौतेली मां ने उसे बुरी तरह से पीटा और उनके शव को थैले में ले गई.
  • बच्ची के पिता ने महिला ने 2 महीने पहले ही शादी की थी और वह खुद मजदूरीकरने गया था.
उत्तर प्रदेश के अमरोहा से एक दिल दहलादेने वाला मामला सामने आया है. यहां पर एक सौतेली मां ने अपनी 4 साल की बेटी को पीट-पीटकर मार डाला. ममता को शर्मसार कर देने वाली ये घटना नगर कोतवाली के मोहल्ला कुरेशी की है. बच्ची का कसूर सिर्फ इतना था कि उसने पास की दुकान से चॉकलेट लाने की जिद की थी. सवाल यह है कि सौतेली ही सही लेकिन है तो मां ही, फिर वह मासूम बच्ची की जान लेने पर वह कैसे उतारू हो गई. सौतेली मां की करतूत हैरान करने वाली है. उसने पपहले चार साल की बेटी की निर्ममता से हत्या की और फिर उसके शव को प्लास्टिक के थैले में रखकर अपने दूसरे घर चली गई. 

सौतेली मां ने की बेटी की हत्या

घर वालों को जब बहुत देर तक बच्ची दिखाई नहीं दी तो उन्होंने उसकी सौतेली मां शाइस्ता से पूछताछ की. उसके परिवार के सामने हर झटके में कह दिया कि बच्ची को उसने मार दिया है. महिला की बात सुनकर परिवार वाले हैरान रह गए. पहली बार में तो वह समझ ही नहीं पाए कि ये हुआ क्या. उनको इस बात पर यकीन ही नहीं हुआ कि कोई मां अपनी बच्ची को कैसे मार सकती है. उन्होंने इस घटना की सूचना तुरंत पुलिस को दी. 

चॉकलेट की जिद करने पर बेटी की हत्या

मौके पर पहुंची पुलिस ने मासूम बच्ची के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया. वहीं आरोपी सौतेली मां साइस्ता को गिरफ्तार कर लिया है. बता दें कि बच्ची के पिता इस्लाम ने उसे गोद लिया था. इस्लाम की पहली पत्नी से कोई औलाद नहीं थी इसीलिए इस्लाम ने उसे गोद लिया था. बाद में पत्नी की भी मौत हो गई. जिसके बाद उसके पिता ने 2 महीने पहले ही शाइस्ता से दूसरी शादी की थी. बच्ची का पिता अपने परिवार के पालन पोषण के लिए मजदूरी करने गया था. इसी बात का फायदा उठाकर सौतेली मां ने बच्ची को पीट-पीटकर मार डाला. आरोपी महिला के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जा रही है. 


 

