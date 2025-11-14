एक कमरा, 5 लाशें... यूपी में हत्या की दिल दहला देनेवाली घटना, जानें पूरा मामला

उत्तर प्रदेश से एक चौंकाने वाली खबर सामने आई है, जहां पर एक कमरे से एक ही परिवार के 5 लोगों की लाश बरामद हुई है. मरने वालों में पति-पत्नी समेत तीन बच्चे शामिल हैं. बताया जा रहा है रोज की तरह पति-पत्नी अपने बच्चों के साथ रात को सोने के लिए कमरे में गए थे. लेकिन सुबह पूरे परिवार की लाशें कमरे में बरामद हुई. इस घटना के बाद क्षेत्र में हड़कंप मच गया है. मौके पर बड़ी संख्या में पुलिस और फोरेंसिक टीम पहुंची. पूरी घटना उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जनपद के थाना इकौना के कैलाशपुर के लियाकत पुरवा की है

क्या है पूरा मामला

जानकारी के अनुसार परिजनों ने हादसे की सूचना पुलिस को दी. जिसके बाद पुलिस मौके पर पहुंची. पुलिस और ग्रामीणों ने जब दरवाजा तोड़ा तो रोज अली नाम के व्यक्ति का शव पंखे से लटका हुआ मिला. वहीं उसकी पत्नी और बच्चों की लाशें इसी कमरे के बेड पर सन्दिग्ध परिस्थितियों में मिली.

पुलिस और फोरेंसिक टीम ने मामले की जांच की तो पता चला कि रोज अली ने पहले अपनी पत्नी और बच्चों का गला दबाकर हत्या की. फिर खुद को भी फांसी से पंखे से लटककर जिंदी खत्म कर दी. बताया जा रहा है कि कई दिनों से पति-पत्नी में पारिवारिक विवाद चल रहा था. जिसके चलते यह बड़ा कदम उठाया. वहीं पुलिस इस मामले की जांच कर रही है.

हादसे के बारे में जानकारी देते हुए एसपी राहुल भाटी ने कहा, रोज़ अली ने एक के बाद एक को मार डाला. मुंह पर तकिया रखकर या गला दबाकर बच्चों और महिला की हत्या की. फिर आत्महत्या कर दी. पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद पूरे मामले का खुलासा होगा.