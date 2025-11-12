विज्ञापन
जमीन के टुकड़े के लिए पिता पर बेटे ने चलाई कुल्हाड़ी, बड़े भाई ने बताया पूरा वाकया

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक युवक ने अपने छोटे भाई और उसकी पत्नी पर कुल्हाड़ी से पिता की हत्या करने का आरोप लगाया है. युवक को कहना है कि परिवार में जमीन के टुकड़े को लेकर विवाद था.

सोनभद्र:

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में एक व्यक्ति ने आरोप लगाया है कि उसके छोटे भाई और उसकी पत्नी ने उसके पिता की कुल्हाड़ी से हमला कर दिया. इसमें उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए सोनभद्र के मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. लेकिन अस्पताल में डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद से आरोपी वहां से फरार हो गए. यह विवाद जमीन को लेकर हुआ है.

कहां और कब की है घटना

यह घटना जिले के पन्नूगंज थाना क्षेत्र के बकवार गांव की है. इस गांव के निवासी 70 साल के लालधारी यादव की बड़े बेटे ने बताया कि उनका जमीन को लेकर विवाद चल रहा है.इसको लेकर तीन दिन पहले भी विवाद हुआ था. पुलिस ने हस्तक्षेप कर मामला शांत कराया था. 

बड़े बेटे के अनुसार उसके छोटे भाई और छोटे भाई की पत्नी ने बुधवार सुबह उसके पिता के सिर पर कुल्हाड़ी से वार कर दिया. इस हमले में उसके पिता गंभीर रूप से घायल हो गए. उन्हें इलाज के लिए मेडिकल कॉलेज ले जाया गया. मेडिकल कालेज में डॉक्टरों ने  उन्हें मृत घोषित कर दिया.

इस घटना की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस. पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्ट मार्टम के लिए भेज दिया है. घटना के बाद से आरोपी घर छोड़कर फरार हो गए हैं. पुलिस उनकी तलाश कर रही है. 


