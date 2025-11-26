अखिलेश यादव ने फरहान अख्तर के साथ देखी '120 बहादुर', फिल्म देखने के बाद सेना में इस रेजीमेंट की मांग की

समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने बुधवार को लखनऊ के एक थियेटर में फरहान अख्तर की फिल्म '120 बहादुर' देखी. उनके साथ अभिनेता-निर्देशक फरहान अख्तर भी थे. अखिलेश ने यह फिल्म शहीद पथ स्थित प्लासियो मॉल में देखी. फिल्म देखने के बाद सपा प्रमुख ने कहा कि नई पीढ़ी को फिल्म देखनी चाहिए. यह फिल्म 1962 के रेजांग ला युद्ध पर आधारित है. फरहान अख्तर ने इसमें मेजर शैतान सिंह भाटी का रोल निभाया है.

फिल्म '120 बहादुर' देखने के बाद बोले अखिलेश यादव

फिल्म देखने के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा, ''यह फिल्म हमारे वीर जवानों पर आधारित है. कठिन समय में हमारी रक्षा करती है हमारी सेना. एक घटना, एक लड़ाई को इस फिल्म में दिखाया गया है, जिसका बहादुर सेना ने सामना किया. इसमें 'परमवीर चक्र' से सम्मानित शैतान सिंह को दिखाया गया है.''उन्होंने कहा कि अहीर रेजिमेंट हमारी मांग है. उन्होंने कहा कि सपा पहली पार्टी है, जिसने अपने मैनिफेस्टो में लिखा कि सेना में अहीर रेजिमेंट होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि सभी समाज जो अपनी रेजिमेंट की मांग कर रहे हैं, उनकी रेजिमेंट बलनी चाहिए.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने सेना में अहीर रेजिमेंट बनाने की मांग की.

उन्होंने कहा, ''हम सब लोग इस बहादुर फोर्स का सम्मान करते हैं. नई पीढ़ी को देखना चाहिए. मैं एक लंबे समय के बाद थिएटर में मूवी देख रहा हूं. अहीर जवानों की बहादुरी पर सब लोग गर्व करते हैं.'' उन्होंने कहा कि ये सैनिक भारत मां के लिए लड़े और हमारा क्षेत्रफल कम ना हो, भारत सरकार को बताना चाहिए कि कितना क्षेत्रफल है. हमारा क्षेत्रफल इनकी सरकार में सिकुड़ता और कम नजर आता है.''

एसआईआर पर लगाया यह आरोप

'संविधान दिवस' पर अखिलेश यादव ने कहा कि हमारा संविधान और मजबूत हो और संविधान की डेमोक्रेटिक वैल्यू को बचाया जाए. बीजेपी जो आज 'संविधान दिवस' मना रही है, उनको SIR को देखना चाहिए कि कितना कम समय दिया गया है. उन्होंने कहा कि '120 बहादुर' में अहीर जवानों ने अपनी धरती बचाने के लिए, अपनी जान की बाजी लगा दी थी, हमें भी संविधान बनाना चाहिए.ये बीजेपी वोट का अधिकार खत्म करना चाहती है. अभी पश्चिम बंगाल में सबसे ज्यादा वोट खत्म कर रहे हैं. उन्होंने कहा,''मैं अभी भी मांग कर रहा हूं कि SIR का समय बढ़ाया जाए.'' उन्होंने कहा कि यूपी में बीजेपी और चुनाव आयोग तीन करोड़ वोट काटने के प्रयास में है.सपा प्रमुख ने कहा कि ये लोग संविधान से सोशलिस्ट और सेकुलर शब्द हटाना चाहते हैं. सुनने में आ रहा है कि 10000 करोड़ से ज्यादा अपने जानने वाले उद्योगपतियों को लोन बाट दिया है.

ये भी पढ़ें: NDTV SUPER EXCLUSIVE: धर्म ध्वजा के बाद नृपेंद्र मिश्र ने कराए राम मंदिर के भव्य दर्शन