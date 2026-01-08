सपा विधायक विजय सिंह गोंड का लंबी बिमारी के बाद निधन, अखिलेश ने पीजीआई जाकर दी श्रद्धांजलि

सोनभद्र जिले की दुद्धी विधानसभा सीट के सपा विधायक विधायक विजय सिंह गोंड का निधन हो गया है. वो पिछले कुछ महीने से किडनी संबंधी समस्याओं के इलाज के लिए लखनऊ के संजय गांधी पीजीआई में भर्ती थे. वो 71 साल के थे. गोंड आठवीं बार विधायक चुने गए थे. उनके निधन पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने अस्पताल पहुंचकर उन्हें श्रद्धांजलि दी. आदिवासी समाज से आने वाले गोंड ने कांग्रेस से अपने राजनीति जीवन की शुरूआत की थी. आदिवासियों की समस्याओं को लेकर वो काफी मुखर रहते थे. इस साल उत्तर प्रदेश के विधायक की मौत का यह दूसरा मामला है.

अपने विधायक के निधन की खबर पाकर सपा प्रमुख और उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव पीजीआई पहुंचे. वहां उन्होंने गोंड को श्रद्धांजलि दी.सपा प्रमुख ने कहा कि आज विधायक विजय गोंड हमारे बीच नहीं रहे. उन्होंने हमेशा आदिवासियों की सेवा की. इसलिए जनता उन्हें हर बार सेवा का मौका दिया.अखिलेश के पिता मुलायम सिंह यादव ने अपने मंत्रिमंडल में विजय सिंह गोंड को राज्य मंत्री बनाया था.विजय सिंह गोंड जून 2024 में हुए उपचुनाव में जीते थे. यह उपचुनाव बीजेपी विधायक को रेप मामले में मिली सजा के बाद कराया गया था.

सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने लखनऊ के पीजीआई जाकर अपने विधायक को श्रद्धांजलि दी.

कहां होगा विजय सिंह गोंड का अंतिम संस्कार

विजय सिंह गोंड का पार्थिव शरीर गुरुवार को उनके घर के लिए रवाना कर दिया गया है. अंतिम संस्कार शुक्रवार को उनके कार्यक्षेत्र दुद्धी में कनहर घाट पर किया जाएगा. गोंड अपने पीछे एक भरा-पूरा परिवार छोड़ गए हैं. उनके परिवार में अब पत्नी के अलावा तीन बेटे हैं. उनके दो बेटे सरकारी नौकरी में थे. लेकिन एक ने वीआरएस ले लिया था. वहीं उनका सबसे छोटा बेटा ही उनकी राजनीति और विधानसभा क्षेत्र में कामकाज संभालता है.

सपा विधायक के निधन पर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शोक जताया है. मुख्यमंत्री ने कहा है कि उनकी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं.

जनपद सोनभद्र के दुद्‍धी विधान सभा क्षेत्र से विधायक श्री विजय सिंह जी का निधन अत्यंत दुःखद है। विनम्र श्रद्धांजलि।



मेरी संवेदनाएं शोक संतप्त परिजनों के साथ हैं।



प्रभु श्री राम से प्रार्थना है कि दिवंगत पुण्यात्मा को अपने श्री चरणों में स्थान एवं शोकाकुल परिजनों को यह अथाह दुःख…

2022 के बाद अब तक हो चुकी है आठ विधायकों की मौत

इस साल अब तक उत्तर प्रदेश के दो विधायकों की मौत हो चुकी है. इससे पहले दो जनवरी को बरेली के फरीदपुर सीट से विधायक प्रोफेसर श्यामबिहारी लाल का वहां के सर्किट हाउस में दिल का दौरान पड़ने से निधन हो गया था. उत्तर प्रदेश में 2022 में चुनी गई विधानसभा के आठ विधायकों का अब तक निधन हो चुका है. पिछले साल मऊ की घोसी सीट से सपा विधायक सुधाकर सिंह का लंबी बीमारी के बाद निधन हो गया था. लखीमपुर खीरी जिले की गोला गोकर्णनाथ सीट से बीजेपी विधायक सितंबर 2022 में निधन हो गया था. मिरजापुर के छानवे सीट से अपना दल (सोनेलाल) के विधायक राहुल प्रकाश कोल का फरवरी 2023 में निधन हो गया था.लखनऊ पूर्व के बीजेपी विधायक आशुतोष टंडन का नवंबर 2023 में निधन हो गया था. शाहजहांपुर की ददरौल सीट से बीजेपी विधायक मानवेंद्र सिंह का जनवरी 2024 में निधन हो गया था. जनवरी 2024 में ही बलरामपुर जिले की गैसड़ी विधानसभा सीट से जीते सपा विधायक शिव प्रताप यादव का निधन हो गया था.

