बाइक से स्टंट करने से रोका तो कर दी हत्या, मुजफ्फरनगर की इस घटना का क्या है सपा कनेक्शन? पढ़ें

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक हैरान करने वाली घटना सामने आई है. यहां एक युवक को मोहल्ले में बाइक से स्टंट करने से रोकना एक शख्स को इतना भारी पड़ गया कि आरोपियों ने उसकी चाकू से गोदकर हत्या कर दी. घटना मुजफ्फनगर के खालापार थाना क्षेत्र की है. पुलिस ने मृतक की पहचान अफसर के रूप में की है. अफसर ने मोहल्ले के साहिल को बाइक स्टंट करने से रोका था. जब अफसर ने ऐसा किया तो साहिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसपर हमला कर दिया.

इस घटना में साहिल के साथ समाजवादी पार्टी का एक नेता भी शामिल बताया जा रहा है. पुलिस ने घटना की सूचना मिलने के बाद घायल शख्स को पास के अस्पताल में भर्ती कराया जहां से बाद में मेरठ रेफर कर दिया गया. मेरठ में इलाज के दौरान अफसर की मौत हो गई. घटना के बाद से सभी आरोपी फरार चल रहे हैं. जिनकी अभी तलाश की जा रही है.

पुलिस की शुरुआती जांच में पता चला है कि आरोपी युवक साहिल बाइक से मोहल्ले में रोजाना स्टंट किया करता था. उसके स्टंट के चक्कर में आए दिन मोहल्ले में कोई ना कोई बच्चा घायल हो जाता था. साहिल की इस लापरवाही और मनमानी का जब अफसर ने विरोध किया तो साहिल ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसकी हत्या कर दी. इस घटना को लेकर मृतक अफसर के परिजनों आरोपियों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं.आरोपियों की गिरफ्तारी को लेकर पुलिस संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है.

आरोपियों में समाजवादी पार्टी का नेता भी है

पीड़ित परिवार का कहना है कि अफसर की हत्या में अनु कुरैशी भी शामिल है. अनु कुरैशी समाजवादी पार्टी का नेता है. पीड़ित परिजनों के अनुसार जब अफसर ने अनु कुरैशी के भतीजे साहिल को मोहल्ले में बाइक स्टंट करने से रोका तो उसने भी अफसर पर हमला कर दिया. उसको चाकू मार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. इलाज के दौरान अफसर की मौत हो गई. आरोप है कि अनु कुरेशी जो वार्ड मेंबर है लगातार अपनी दबंगई मोहल्ले में दिखता है. पीड़ित परिवार का कहना है कि हम उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं. आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जानी चाहिए.