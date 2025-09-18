विज्ञापन
विशेष लिंक

मेरठ कृषि यूनिवर्सिटी में बवाल, गर्लफ्रेंड को लेकर चल गई गोली, पूरा कांड सीसीटीवी में कैद

मेरठ की यूनिवर्सिटी में अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे बॉयफ्रेंड को कुछ युवक घेर लेते हैं और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी जाती है,

Read Time: 3 mins
Share
मेरठ कृषि यूनिवर्सिटी में बवाल, गर्लफ्रेंड को लेकर चल गई गोली, पूरा कांड सीसीटीवी में कैद
  • मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय में कबड्डी खिलाड़ी को युवकों ने घेरकर पीटा और फायरिंग की गई
  • हमलावरों में पीड़ित की एक्स गर्लफ्रेंड के एक्स बॉयफ्रेंड देव और उसके साथियों का शामिल होना सामने आया है
  • गोली की घटना के दौरान किसी छात्र या छात्रा को चोट नहीं आई, जिससे बड़ी दुर्घटना टल गई है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

यूपी के मेरठ से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है. गर्लफ्रेंड को लेकर यूनिवर्सिटी में गोली चल गई. किस्मत अच्छी थी कि कबड्डी खिलाड़ी बॉयफ्रेंड की जान बाल-बाल बच गई. किस्मत उन छात्र-छात्राओं की भी अच्छी थी, जो उस वक्त वहां से गुजर रहे थे. इस गोलीकांड ने कृषि विश्विद्यालय में पढ़ाई करने वाले छात्र-छात्राओं की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया है.

मेरठ की यूनिवर्सिटी में अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहे बॉयफ्रेंड को कुछ युवक घेर लेते हैं और फिर उसकी पिटाई शुरू कर दी जाती है, तभी एक युवक अपने मौजे से तमंचा निकालकर फायरिंग कर डालता है, लेकिन गोली कबड्डी छात्र के करीब से निकल गई. 

मामला सरदार वल्लभ ई पटेल कृषि विश्विद्यालय का

ये सब कुछ मेरठ की किसी सड़क पर नहीं बल्कि सरदार वल्लभ ई पटेल कृषि विश्विद्यालय में हुआ. कृषि विश्विद्यालय प्रशासन ने बड़ी संख्या में प्राइवेट गार्ड भी तैनात कर रखें हैं, लेकिन मारपीट और तमंचे से फायरिंग की इस घटना ने कृषि विश्वविधालय की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं. उससे भी बड़ी बात ये है कि इंस्पेक्टर दौराला सुमन सिंह इस घटना के काफी देर बाद पहुंचे.

एक्स बॉयफ्रेंड ने की पिटाई

इस मारपीट और फायरिंग के पीछे गर्लफ्रेंड और ब्वाय फ्रेंड का मामला निकलकर सामने आ रहा है. जिस युवक को पीटा जा रहा है उसका नाम राजा है और वो कबड्डी का खिलाड़ी है. सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविधालय में कैंटीन के पास खड़ा होकर वो अपनी गर्लफ्रेंड से बात कर रहा था. ये बात छात्रा के एक्स बॉयफ्रेंड देव को नागवार गुजरी. अपने 7 साथियों को लेकर वो सरदार वल्लभ भाई पटेल पहुंच गया और अपनी एक्स गर्लफ्रेंड को उसके बॉयफ्रेंड से बात करता देख आग बबूला हो गया. एक के बाद एक कई युवकों ने राजा को घेर लिया और दौड़ा-दौड़ा कर पीटना शुरू कर दिया. 

पुलिस दे रही है दबिश

जब ये सब कुछ हो रहा था तभी एक युवक ने तमंचे से फायरिंग कर डाली. राजा की किस्मत अच्छी थी कि गोली उसके पास से निकल गई और उसकी जान बच गई. हमलावर छात्र कृषि विश्वविधालय के हैं या फिर बाहरी इसकी जांच की जा रही है. पीडि़त कबड्डी खिलाड़ी की तहरीर पर दौराला थाना पुलिस ने आरोपी देव सहित 6 हमलावरों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है. मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह का कहना है कि पुलिस ने दो टीमें हमलावरों की गिरफतारी के लिए गठित कर दी हैं और दबिश दी जा रही है.

मेरठ के सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्विद्यालय में खुलेआम मारपीट और गोली चलाने की घटना से वहां आने जाने वाले छात्र-छात्राएं दहशत में हैं. जिस वक्त पिटाई के बाद दबंगों ने गोली चलाई वो वहां से गुजर रहे किसी छात्र या फिर छात्रा को भी लग सकती थी, लेकिन शुक्र रहा कि कोई बड़ी घटना होने से बच गई. सवाल ये भी उठ रहा है कि आखिर हमलावर तमंचा लेकर विश्वविधालय पहुंच कैसे गए और किसी को खबर तक नहीं लगी. अब इस मामले में पुलिस का क्या सख्त होगा उस पर सभी की नजरें टिकीं हैं, लेकिन इस गोलीकांड ने कृषि विश्विद्यालय की सुरक्षा व्यवस्था और विश्विद्यालय प्रशासन के दावों पर भी प्रश्न चिन्ह जरूर लगा दिए हैं.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Meerut Crime News, Meerut Cctv Footage Viral, Meerut Hindi News, Meerut Agricultural University, A Man Allegedly Shooting A Girlfriend
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com