नशे का सौदागर तस्लीम: 15 फीट नीचे 'खुफिया तहखाने' का राज खुला, पुलिस को ऐसे देता था चकमा

पश्चिमी यूपी के कुख्यात ड्रग तस्कर तस्लीम का खुफिया 'तहखाना' सामने आ गया है. इसी तहखाने के लिए जरिए ड्रग तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है.इस तहखाने के नीचे भी तहखाना है और यही से ड्रग तस्कर तस्लीम अपना पूरा सिंडिकेट चलाता है.

नशे का सौदागर तस्लीम: 15 फीट नीचे ‘खुफिया तहखाने’ का राज खुला, पुलिस को ऐसे देता था चकमा
  • पश्चिमी यूपी के कुख्यात ड्रग तस्कर तस्लीम का भूमिगत खुफिया तहखाना उसके घर के नीचे मंडप में स्थित है
  • पुलिस ने तस्लीम के बेटे शाहबाज और साथी सलमान को नशे की खेप के साथ परतापुर थानाक्षेत्र से गिरफ्तार किया
  • तस्लीम पर 70 से अधिक मुकदमे दर्ज हैं और वह मेरठ के रेलवे रोड थाने के मेछरान मोहल्ले का निवासी है
पश्चिमी यूपी के कुख्यात ड्रग तस्कर तस्लीम का खुफिया 'तहखाना' सामने आ गया है. इसी तहखाने के लिए जरिए ड्रग तस्कर पुलिस को चकमा देकर फरार हो जाता है.इस तहखाने के नीचे भी तहखाना है और यही से ड्रग तस्कर तस्लीम अपना पूरा सिंडिकेट चलाता है. इस तहखाने का सच सामने आने के बाद पुलिस अब नए सिरे से तस्कर तस्लीम का सिंडिकेट खंगला रही है. तस्लीम तस्कर ने अब छोटे-छोटे बच्चों को ड्रग्स की खेप सप्लाई करने के लिए अपने नेटवर्क का हिस्सा बना लिया है.

माना जाता है कि नशे के सौदागार तस्लीम के गैग में 50 से अधिक सदस्य हैं.उसका इलाका पश्चिमी यूपी का है. उस पर 70 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं. वह मेरठ के रेलवे रोड थाने के मेछरान मौहल्ले का रहने वाला है. ये कुण्डली है पश्चिमी यूपी के कुख्यात ड्रग तस्कर तस्लीम की. वो फिलहाल कहां हैं, यह किसी को पता नहीं है. लेकिन वो पुलिस को चकमा देकर कैसे भागा, यह कहानी भी बड़ी दिलचस्प है. क्योंकि तस्लीम तस्कर के खुफिया तहखाने के भीतर कई ऐसे राज दफन हैं, जहां से वो अपना पूरा नेटवर्क चला रहा था.पुलिस के आने से पहले ही वह भाग भी जाता है.  

हम जमीन से 15 फिट नीचे बने तस्लीम तस्कर के तहखाने में पहुंचे, जिससे लोग अब तक अनजान थे.दरअसल, 23 दिसंबर को मेरठ पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली थी कि ड्रग तस्कर तस्लीम नशे की बड़ी खेप लेकर जा रहा है. इस सूचना पर पुलिस ने घेराबंदी की.पुलिस ने परतापुर थानाक्षेत्र से तस्लीम के बेटे शाहबाज और उसके साथी सलमान को गिरफ्तार कर लिया. सलमान के पास से 533 ग्राम चरस बरामद की गई.तस्लीम का बेटा दिल्ली किसी नेता से मिलने जा रहा था.पुलिस जब तस्लील तस्कर के घर दबिश देने पहुंची तो वो अपने घर के नीचे तहखाने के खफिया रास्ते से भाग निकला. 

मंडप के नीचे बनाया तहखाना

तस्लीम तस्कर ने अपने घर के पास ही मण्डप बना रखा है. उसी मंडप के नीचे तस्लीम का खुफिया तहखाना है. इसी तहखाने के नीचे तस्लीम नशे की खेप रखता था. यहीं से सिंडिकेट चलाता था. लोगों को शक न हो इसलिए उसने मंडप के नीचे तहखाना बनाया. ताकि शादी समारोह के दौरान उसके गैंग के लोग आसानी से आएं और चले जाएं. एक बात और निकलकर सामने आ रही है कि तस्लीम और उसके बेटे को किसी सफेदपोश का भी संरक्षण है. तस्लीम तस्कर की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने तीन टीम गठित की हैं.उसकी गिरफ्तारी के बाद कई बड़े खुलासे हो सकते हैं.

