घर में शादी से चार दिन पहले भाई ने भाई काे मार डाला, खौफनाक है वजह

मेरठ में एक बार फिर रिश्तों को तार-तार कर देने वाली दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है. ब्रहमपुरी थाना क्षेत्र के भगवतपुरा में एक छोटे भाई ने संपत्ति विवाद और घरेलू झगड़े के चलते अपने बड़े भाई की चाकुओं से गोदकर बेरहमी से हत्या कर डाली. सबसे दुखद बात यह है कि इसी घर में चार दिन बाद 30 नवंबर को शादी की तैयारियां चल रही थीं, लेकिन इस कत्ल की वारदात ने खुशियों को मातम में बदल दिया है. यह मामला भगवतपुरा निवासी सचिन और दीपक (दोनों भाई) से जुड़ा है. दोनों भाइयों के बीच लंबे समय से संपत्ति को लेकर विवाद चल रहा था, जिसे कभी सुलझाया नहीं गया. मंगलवार रात को हालात तब बिगड़े जब छोटे भाई दीपक की बड़े भाई सचिन की पत्नी शिवानी से कहासुनी हो गई और उसने कथित तौर पर गाली-गलौज भी की.

जब सचिन (जो सर्राफ की दुकान पर काम करता था) घर लौटा, तो पत्नी ने उसे पूरी बात बताई. यह सुनकर सचिन का खून खौल उठा और उसकी दीपक के साथ जमकर मारपीट शुरू हो गई.

रसोई के चाकू से ताबड़तोड़ वार

गुस्से में आकर, आरोपी दीपक तुरंत रसोई से सब्जी काटने वाला चाकू उठा लाया. इसके बाद उसने बड़े भाई सचिन पर एक के बाद एक कई ताबड़तोड़ वार किए. बड़ा भाई सचिन चीखता रहा और खून से लथपथ होकर गिर पड़ा, लेकिन छोटे भाई दीपक का दिल नहीं पसीजा. उसने तब तक चाकू बरसाए जब तक सचिन की सांसें थम नहीं गईं. घायल सचिन को अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया.

शादी की खुशियों पर मातम

इस हत्याकांड ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी है. इस घर में सचिन, दीपक के बड़े भाई दिग्विजय के बेटे मयंक वर्मा की 30 नवंबर को शादी होनी थी. शादी की तैयारियों के बीच हुए इस कत्ल ने परिवार के सारे अरमानों पर पानी फेर दिया है. पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए भागने की कोशिश कर रहे आरोपी भाई दीपक को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या में इस्तेमाल किया गया चाकू भी बरामद कर लिया गया है. पुलिस अब मामले की आगे की जांच कर रही है. प्रॉपर्टी विवाद ने एक बार फिर साबित कर दिया कि कैसे यह विवाद रिश्तों के कत्ल की वजह बन सकता है.