जैवलिन थ्रो की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अन्नू रानी ने पति के साथ की हर्ष फायरिंग, पुलिस ने उठाया यह तगड़ा कदम

जैवलिन थ्रो की अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ी अन्नू रानी और उनके पति किक बॉक्सर साहिल भारद्वाज एक विवाद में फंस गए हैं. दरअसल दोनों ने अपनी शादी में हर्ष फायरिंग की थी. हर्ष फायरिंग कर जश्न मनाने का वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने इस मामले में मामला दर्ज किया है. दोनों की शादी मंगलवार रात को मेरठ के द गाडस पीके रिसॉर्ट में हुई थी. अन्नू रानी कई राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सा ले चुकी हैं. उनकी उपलब्धियों को देखते हुए सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था.

कहां हुई अन्नू रानी की शादी

अन्नू रानी और साहिल भारद्वाज मंगलवार रात शादी के बंधन में बंध गए. साहिल हरियाणा के रोहतक के रहने वाले हैं.यह शादी काफी धूमधाम से संपन्न हुई. इस दौरान दोनों ने मस्कट बंदूक से हर्ष फायरिंग की. इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया. इस वीडियो का संज्ञान लेते हुए मेरठ पुलिस ने मामला दर्ज किया है. पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है.

इस मामले में दोषी पाए जाने पर अन्नू और साहिल पर आर्म्स एक्ट की धारा 27 के तहत कम से कम तीन साल की सजा हो सकती है.

अन्नू रानी अंतरराष्ट्रीय एथलीट हैं. वह दो बार ओलंपिक खेलों में हिस्सा ले चुकी हैं. वह एशियन गेम्स में गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं. उनकी उपलब्धियों को देखते हुए सरकार ने उन्हें अर्जुन पुरस्कार से सम्मानित किया था. अन्नू ने अपनी पहली ही प्रतियोगिता में राष्ट्रीय रिकॉर्ड तोड़ दिया था. वह 2019 की विश्व चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाली पहली भारतीय महिला जैवलिन थ्रोअर बनीं थीं.अन्नू रानी ने ब्रिटेन के बर्मिंघम में 2022 में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों में कांस्य पदक और एशियाई खेल 2023 में स्वर्ण पदक जीता था. इसके साथ ही वह 60 मीटर क्लब में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट बनीं थीं. उन्होंने 2024 के पेरिस ओलंपिक के लिए भी क्वालीफाई किया था.

