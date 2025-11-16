विज्ञापन
विशेष लिंक

18 दिन तक होटल में 'विधायक' बनकर रहा शख्‍स, ऐसे हुआ फर्जीवाड़े का पर्दाफाश 

पुलिस के अनुसार, विनोद ने खुद को विधायक बताया और धौंस देकर 18 दिन से बिना किराया दिए होटल में ठहरा हुआ था. जब होटल मालिक पवन ने भुगतान मांगा तो विनोद ने कथित तौर पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की.  

Read Time: 2 mins
Share
18 दिन तक होटल में 'विधायक' बनकर रहा शख्‍स, ऐसे हुआ फर्जीवाड़े का पर्दाफाश 
प्रतीकात्‍मक फोटो
  • आगरा सदर कोतवाली इलाके में पुलिस ने खुद को विधायक बताने वाले एक शख्‍स और उसके साथी को हिरासत में लिया है.
  • आरोपी अपने साथी के साथ 18 दिनों तक होटल में ठहरा, लेकिन किराया मांगने पर अपना प्रभाव दिखाने लगा.
  • इसके बाद होटल मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पूरे मामले का खुलासा हुआ.
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
आगरा (उप्र):

आगरा जिले के सदर कोतवाली इलाके में पुलिस ने कथित तौर पर खुद को विधायक बताने वाले एक शख्‍स और उसके साथी को हिरासत में लिया है. आरोपी अपने साथी के साथ 18 दिनों तक एक होटल में ठहरा, लेकिन होटल मालिक के किराया मांगने पर अपना प्रभाव दिखाने लगा. इसके बाद होटल मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पूरे मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने इस मामले में दिल्ली के तुगलकाबाद निवासी विनोद और उसके साथी मनोज को हिरासत में लिया है.

पुलिस के अनुसार, विनोद ने खुद को विधायक बताया और धौंस देकर 18 दिन से बिना किराया दिए होटल में ठहरा हुआ था. जब होटल मालिक पवन ने भुगतान मांगा तो विनोद ने कथित तौर पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की.  

खुद को विधायक बताया, किराया देने से किया इनकार

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) इमरान ने कहा,‘‘होटल मालिक ने शिकायत की थी कि दो लोग 18 दिनों से ठहरे हुए थे और उनमें से एक खुद को विधायक बता रहा है और किराया देने से इनकार कर रहा है. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची.''

उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान, पुलिस को पता चला कि विनोद विधायक नहीं है, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया.

'सांसद' लिखी और हूटर लगी कार भी बरामद

पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनके पास से 'सांसद' लिखी और हूटर लगी एक कार भी बरामद की गई है, जिसे जब्त कर लिया गया है.

जांच में यह भी पता चला कि दोनों ने हाल के दिनों में कई दुकानों और रेस्टोरेंट में जाकर कथित तौर पर अपनी फर्जी पहचान का दिखावा किया था. पुलिस ने बताया कि दोनों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है.
 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Uttar Pradesh, Fake MLA Detained, Fake MLA Found Staying In Hotel Without Paying Rent
Get App for Better Experience
Install Now