आगरा जिले के सदर कोतवाली इलाके में पुलिस ने कथित तौर पर खुद को विधायक बताने वाले एक शख्‍स और उसके साथी को हिरासत में लिया है. आरोपी अपने साथी के साथ 18 दिनों तक एक होटल में ठहरा, लेकिन होटल मालिक के किराया मांगने पर अपना प्रभाव दिखाने लगा. इसके बाद होटल मालिक ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई और पूरे मामले का खुलासा हुआ. पुलिस ने इस मामले में दिल्ली के तुगलकाबाद निवासी विनोद और उसके साथी मनोज को हिरासत में लिया है.

पुलिस के अनुसार, विनोद ने खुद को विधायक बताया और धौंस देकर 18 दिन से बिना किराया दिए होटल में ठहरा हुआ था. जब होटल मालिक पवन ने भुगतान मांगा तो विनोद ने कथित तौर पर अपना प्रभाव दिखाने की कोशिश की.

खुद को विधायक बताया, किराया देने से किया इनकार

सहायक पुलिस आयुक्त (एसीपी) इमरान ने कहा,‘‘होटल मालिक ने शिकायत की थी कि दो लोग 18 दिनों से ठहरे हुए थे और उनमें से एक खुद को विधायक बता रहा है और किराया देने से इनकार कर रहा है. इस सूचना पर कार्रवाई करते हुए पुलिस मौके पर पहुंची.''

उन्होंने बताया कि पूछताछ के दौरान, पुलिस को पता चला कि विनोद विधायक नहीं है, जिसके बाद दोनों को हिरासत में ले लिया गया.

'सांसद' लिखी और हूटर लगी कार भी बरामद

पुलिस अधिकारी ने बताया कि उनके पास से 'सांसद' लिखी और हूटर लगी एक कार भी बरामद की गई है, जिसे जब्त कर लिया गया है.

जांच में यह भी पता चला कि दोनों ने हाल के दिनों में कई दुकानों और रेस्टोरेंट में जाकर कथित तौर पर अपनी फर्जी पहचान का दिखावा किया था. पुलिस ने बताया कि दोनों से फिलहाल पूछताछ की जा रही है.

