पहले की बेटी की हत्या, फिर पहुंचा थाने और कहा मैंने अपनी बेटी को मार दिया, मुजफ्फरनगर की ये घटना हैरान कर देगी

आरोपी पिता ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी मृतक बेटी आरजू का रिश्ता देवबंद तय किया था लेकिन बेटी निकाह के लिए तैयार नहीं होती थी.

यूपी में पिता ने की बेटी की हत्या
मुजफ्फरनगर:

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है जहां एक कलयुगी पिता ने हॉरर किलिंग करते हुए अपनी ही बेटी को मौत के घाट उतार दिया. हत्या के बाद आरोपी ने खुद थाने पहुंचकर आत्मसमर्पण करते हुए अपना जुल्म कबूल किया. जिसके बाद हत्यारे के घर पहुंच कर पुलिस ने मृतक बेटी के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर अपनी आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है.

पुलिस की अभी तक की जांच में पता चला है कि इस हत्या को उस समय अंजाम दिया गया है जब आरोपी की बेटी चारपाई पर सो रही थी. बेटी की हत्या करने के बाद आरोपी खुद थाने पहुंच गया. और पुलिसकर्मियों को इस घटना की जानकारी दी. आरोपी पिता ने पुलिस को बताया कि उसने अपनी मृतक बेटी आरजू का रिश्ता देवबंद तय किया था लेकिन बेटी निकाह के लिए तैयार नहीं होती थी.

जिसके चलते उसे शक हुआ की कही बेटी का किसी युवक के साथ प्रेम प्रसंग चल रहा है जिस लेकर आज उसने अपनी बेटी की गला घोट कर हत्या कर दी. आरोपी के कबूलनामे के बाद पुलिस ने हत्यारे पिता को हिरासत में लेकर मृतक बेटी आरजू के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाकर इस मामले की तपतिश शुरू कर दी है.

