AUS vs ENG, 3rd Test: नाथन लियोन ने तोड़ा ग्लेन मैकग्रा का महारिकॉर्ड, टेस्ट में रचा इतिहास, विश्व क्रिकेट कर रहा सलाम

Nathan Lyon record : एडिलेड में खेले जा रहे तीसरे टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलियाई स्पिनर नाथन लियोन ने टेस्ट क्रिकेट में इतिहास रच दिया है. नाथन लियोन अब टेस्ट में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले दुनिया के छठे गेंदबाज बन गए हैं और साथ ही ऑस्ट्रेलिया के दूसरे गेंदबाज बनने में सफल रहे हैं. लियोन ने ऐसा कर महान ग्लेन मैकग्रा को पछाड़ दिया है, लियोन ने जब ग्लेन मैकग्रा का रिकॉर्ड तोड़ा तो ऑस्ट्रेलिया का यह पूर्व तेज गेंदबाज कमेंट्री कर रहा था. ब्रिस्बेन में दूसरे टेस्ट के लिए प्लेइंग XI से बाहर किए जाने के बाद, लियोन को एडिलेड में खुद को साबित करना था, और उन्होंने तुरंत असर दिखाते हुए ओली पोप (3) को आउट करके 563 विकेट के साथ मैकग्रा के बराबर आ गए.

कुछ ही देर बाद, लियोन ने राउंड द विकेट से बेन डकेट को आगे बढ़कर खेलने पर मजबूर किया, और फिंगर स्पिनर ने डकेट को आउट कर इतिहास रच दिया. लियोन के 564 विकेट उन्हें ऑल-टाइम टेस्ट विकेट लेने वालों की लिस्ट में छठे स्थान पर ले जाते हैं,और साथ ही सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले दूसरे ऑस्ट्रेलियाई गेंदबाज बनते हैं. उनसे आगे अब सिर्फ शेन वार्न हैं. वार्न ने टेस्ट में (708) लिए हैं.

ऑस्ट्रेलिया के लिए सबसे ज्यादा टेस्ट विकेट

गेंदबाज विकेट शेन वॉर्न 708 नाथन लियोन 564 ग्लेन मैकग्रा 563 मिचेल स्टार्क 420 डेनिस लिली 355

नाथन लियोन ने 2011 में किया था टेस्ट डेब्यू

नाथन लियोन ने 2011 में गाले में अपना टेस्ट डेब्यू किया था, और अपनी पहली ही गेंद पर श्रीलंका के लेजेंड कुमार संगकारा का विकेट लिया था. 38 साल के लियोन, जो कभी एडिलेड ओवल में क्यूरेटर के तौर पर काम करते थे, अब उस मैदान पर सबसे ज़्यादा टेस्ट विकेट लेने वाले खिलाड़ी गेंदबाज हैं. इस इस मैदान पर एडिलेड ने 65 विकेट लिए हैं.

टेस्ट मैच की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया ने पहले खेलते हुए 371 रन का स्कोर किया था. इसके बाद इंग्लैंड की टीम अपनी पहली पारी में ये खबर लिखे जाने तक 4 विकेट पर 81 रन बना लिए हैं. Nathan Lyon के खाते में अबतक दो विकेट आए हैं.