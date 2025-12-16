टार्च की रोशनी में 'धायं-धायं'! UP पुलिस ने बच्चे के अपहरणकर्ता को गोली मारकर दबोचा

UP News: उत्तर प्रदेश पुलिस ने बलिया जिले में एक बड़े अपराध को विफल करते हुए, मासूम बच्चे के अपहरणकर्ता को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया है. आरोपी की पहचान मोहम्मद जैद उर्फ सलमान के रूप में हुई है, जिसके पैर में गोली लगी है और उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस ने किडनैप हुए तीन साल के बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है.

सहारनपुर के पास हुई नाटकीय मुठभेड़

यह हाई-वोल्टेज घटना देर रात उभांव थाना क्षेत्र में सहारनपुर के पास हुई, जहां पुलिस टीम नियमित चेकिंग कर रही थी. इस दौरान पुलिस टीम को एक संदिग्ध व्यक्ति पैदल आता हुआ दिखाई दिया. जब पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, तो वह भागने लगा और सीधे पुलिस टीम पर फायरिंग कर दी. स्थिति की गंभीरता को देखते हुए, पुलिस ने आत्मरक्षा में जवाबी फायरिंग की. इस कार्रवाई में आरोपी मोहम्मद जैद उर्फ सलमान के पैर में गोली लगी, जिसके कारण वह घायल होकर मौके पर ही गिर पड़ा. पुलिस ने तुरंत उसे दबोच लिया.

11 दिसंबर को किया था बच्चे का अपहरण

बलिया के अपर पुलिस अधीक्षक दिनेश चंद शुक्ला ने घटना की पुष्टि करते हुए बताया कि घायल सलमान ने शुरुआती पूछताछ में स्वीकार किया है कि उसने बीते 11 दिसंबर को तीन साल के बच्चे का अपहरण किया था और वह उसे बेचने की फिराक में था. पुलिस ने आरोपी की निशानदेही पर बच्चे को सकुशल उसके परिवार तक पहुंचा दिया है.

मौके से हथियार बरामद, गिरोह की तलाश जारी

पुलिस ने घटनास्थल से आरोपी के पास से एक 315 बोर का तमंचा, एक जिंदा कारतूस और एक खोखा भी बरामद किया है. पुलिस का कहना है कि यह एक अकेला मामला नहीं हो सकता है, और इस घटना में शामिल अन्य लोगों की भी तलाश की जा रही है. बाल तस्करी के एंगल को देखते हुए पूरे मामले की गहन जांच की जा रही है, और आरोपी के खिलाफ सभी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है.

