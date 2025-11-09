ललितपुर में घी माफियाओं का खौफनाक हमला, मीडियाकर्मी पर खौलता घी फेंककर किया जानलेवा हमला

यूपी के ललितपुर में बेखौफ घी माफियाओं का झकझोर देने बाला मामला सामने आया है, जहां घी कारोबारियों ने एक मीडियाकर्मी पर खौलता घी फैंकते हुए जान लेवा हमला कर दिया. इस हमले में मीडियाकर्मी गंभीर रूप से घायल हो गया. पूरी घटना का वीडियो पास में लगे एक सीसीटीवी मै कैद हो गया. वहीं पुलिस और प्रशासन ने घटना के बाद घी माफिया के अतिक्रमण पर बुलडोजर चलाकर कार्रवाई की है. वहीं गिरफ्तार किए गए आरोपी पुलिस से अपने किए गुनाह की माफी मांगते दिखाई दिए.

पूरा मामला सदर कोतवाली क्षेत्र के सुपर मार्केट स्थित एक दूध डेयरी का है. जहां से गुजर रहे संवाददाता पर डेयरी संचालक ने खौलता घी फेंका और एक भगौना से उसपर ताबड़तोड़ प्रहार कर दिया जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया. मीडियाकर्मी की तहरीर पर पुलिस ने उसका मेडिकल कराते हुए मामला दर्ज करने की कार्रवाई शुरू कर दी.

पीड़ित पत्रकार ने बताया कि 7 नवंबर को ललितपुर खाद्य विभाग की टीम ने नकली घी की सूचना पर ढाई कुंटल घी के सेंपल लेकर जांच को भेजा था, जिसकी खबर पत्रकार ने अपने चैनल पर प्रमुखता से प्रसारित की थी लेकिन यह बात घी व्यापारी को न गवार गुजरी और आज उसने अपने चार पांच दबंग साथियों के साथ पत्रकार पर जानलेवा हमला कर दिया.

ललितपुर के सदर कोतवाली अंतर्गत सुपर मार्केट में घी कारोबारी जगदीश साहू की दूध डेयरी है. जहां बड़े पैमाने पर मिलावटी घी बनाने का व्यापार धड़ल्ले से किया जाता है. पत्रकार का आरोप है कि खाद्य विभाग की कार्रवाई के बाद उक्त घी माफिया 50 हजार रुपए खर्च होने की बात करते उससे खर्च हुई रकम की भरपाई करने की मांग कर रहे थे. बहरहाल, पुलिस ने पीड़ित पत्रकार की तहरीर पर दो आरोपियों विकास शाहू और विशाल साहू सहित 3 से 4 अज्ञात पर धारा 119(2),352,115(2) और 119(2) के तहत मामला दर्ज कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है जिसके बाद आरोपी विकास साहू और विशाल साहू पुलिस कार्रवाई के बाद हाथ जोड़ते और माफी मांगते दिखाई दिए.

पुलिस क्षेत्राधिकारी अजय कुमार ने बताया पत्रकार पर हमला और 50 हजार रुपए की मांग करने वाले आरोपियों को गिरफ्तार कर सुसंगत धाराओं में मामला दर्ज कर न्यायलय के समक्ष पेश किया जा रहा है. (ब्रजेश पंत की रिपोर्ट)