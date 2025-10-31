नोएडा में पत्रकार का आधी रात दो स्कूटी सवारों ने किया पीछा, रोकने की कोशिश में तोड़ा कार का शीशा

नोएडा के एक नामी न्यूज चैनल में काम करने वाली एक महिला पत्रकार पर आधी रात हमला किए जाने का मामला सामने आया है. वह ड्यूटी के बाद रात को नोएडा दफ्तर से अपने घर दिल्ली के वसंत कुंज लौट रही थी. उसी दौरान स्कूटी सवार दो मनचलों ने उसका पीछा किया. दोनों स्कूटी सवार नोएडा दफ्तर से दिल्ली के आश्रम इलाके तक उसकी कार का पीछा करते रहे. कथित तौर पर, इन लोगों ने उसकी गाड़ी रोकने की कोशिश की. जब उसने कार नहीं रोकी तो आरोपियों ने उसकी कार का पिछला शीशा तोड़ दिया. पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है.

महिला पत्रकार ने इस घटना की शिकायत सनलाइट कॉलोनी पुलिस स्टेशन में दर्ज कराई थी. पीड़िता के मुताबिक, दो लोगों ने रात करीब 12:45 बजे सेक्टर 129 स्थित उसके नोएडा दफ्तर से दिल्ली के आश्रम इलाके तक उसका पीछा किया. उसने हिम्मत जुटाकर आरोपियों का वीडियो बना लिया. महिला की शिकायत के बाद पुलिस कमिश्नर ने खुद घटनास्थल पर पहुंचकर स्थिति का जायदा लिया. पुलिस ने दोनों आरोपियों की पहचान कर ली है. जल्द ही उनको पकड़ने का भरोसा पुलिस अधिकारी ने दिया है.

महिला पत्रकार के साथ क्या हुआ?

पत्रकार ने बताया, " जब वह नोएडा-ग्रेटर नोएडा एक्सप्रेसवे पर अपनी फोर्ड फिगो कार से घर लौट रही थी. तभी स्कूटी सवार दो लोग उसका पीछा करने लगे. उन्होंने उनको रोकने की कोशिश की. उन्होंने शुरुआत में उन्हें नज़रअंदाज़ किया, लेकिन उन्होंने कार रोकने की कोशिश की. आरोपियों ने उनको रुकने का इशारा किया, लेकिन उन्होंने गाड़ी नहीं रोकी. अपना फ़ोन निकाला और उन लोगों की रिकॉर्डिंग शुरू कर दी."

जैसे ही एक्सप्रेसवे पर ट्रैफ़िक की वजह से उनकी कार की स्पीड धीमी हुई, स्कूटी के पीछे बैठे शख्स ने लकड़ी की कोई चीज उनकी कार के पिछले शीशे पर जोर से मारी. फिर उसने कार का दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन वह लॉक था.

उन्होंने अपनी कार तेज़ कर दी और किसी तरह डीएनडी फ़्लाईओवर तक पहुंची. हालांकि, तब तक दोनों उनका पीछा करते रहे. उन्होंने अपने एक दोस्त से फोन पर पूछा कि क्या किया जाए. उन्होंने कहा कि गाड़ी चलाती रहो और रुको मत."

टैक्सी ड्राइवरों ने की मदद

आश्रम इलाके में पहुंचते ही पत्रकार ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और उनको अपनी लोकेशन बताई. लाजपत नगर पहुंचते ही उन्होंने टैक्सी ड्राइवरों के एक ग्रुप को देखा, वे लोग तुरंत समझ गए कि वह मुसीबत में हैं. पत्रकार ने उन लोगों से मदद मांगी. उन लोगों ने उनसे कार किनारे लगाने को कहा. जिसके बाद उन्होंने लाजपत नगर के गुप्ता मार्केट में अपनी कार रोकी, तब तक स्कूटी पर सवार दोनों आदमी वहां से जा चुके थे. पुलिस मौके पर पहुंची पुलिस ने पत्रकार का बयान दर्ज किया और उनसे सनलाइट पुलिस स्टेशन जाकर FIR दर्ज करवाने को कहा.

दोनों आरोपियों की तलाश कर रही दिल्ली पुलिस

इस मामले को सुलझाने के लिए दक्षिण पूर्व जिला पुलिस की पांच टीमों को तैनात किया गया है. आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए छापेमारी जारी है. दिल्ली पुलिस मामले की जांच कर रही है. महिला पत्रकार के साथ हुई यह घटना डरा देने वाली है. वहीं इस घटना ने दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर एक बार फिर से सवाल खड़े कर दिए हैं.