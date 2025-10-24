विज्ञापन
संगम नगरी में पत्रकार की चाकू गोदकर हत्या, मुख्य हमलावर मुठभेड़ में गिरफ्तार

पुलिस ने दबिश के दौरान मुख्य हमलावर विशाल को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी विशाल के दोनों पैरों में तीन गोलियां लगी है. घायल हत्यारोपी विशाल को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

पुलिस ने घायल हालत में पत्रकार एलएन सिंह को मेडिकल कॉलेज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया.
  • प्रयागराज के सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में पत्रकार लक्ष्मी नारायण सिंह की चाकू से हमला कर हत्या कर दी गई.
  • आरोपी विशाल और उसके साथियों ने खुल्दाबाद से चाकू खरीदकर पत्रकार पर जानलेवा हमला किया था.
  • मुख्य आरोपी विशाल पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ और उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
प्रयागराज:

उत्तर प्रदेश के प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके सिविल लाइंस थाना क्षेत्र में गुरुवार देर रात एक पत्रकार की धारदार हथियार से हमला कर हत्या कर दी गई. पॉश इलाके में हुई पत्रकार की हत्या की वारदात के बाद सनसनी फैल गई. पुलिस के मुताबिक शुरुआती जांच में सामने आया है कि मृतक पत्रकार का कुछ लोगों से एक दिन पहले किसी बात को लेकर विवाद हुआ था. वहीं इस घटना में शामिल एक आरोपी पुलिस मुठभेड़ में घायल हुआ है और उसके पैर में गोली लगी है. इलाज के लिए उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है. पुलिस पूरी घटना की जांच कर कर रही है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की तलाश की जा रही है.

जानकारी के अनुसार धूमनगंज थाना क्षेत्र के शकुंतला कुंज कॉलोनी के रहने वाले 52 वर्षीय लक्ष्मी नारायण सिंह उर्फ पप्पू पहले डिश केबल का काम करते थे. बाद में वो पत्रकारिता के पेशे से जुड़ गए. पुलिस के मुताबिक गुरुवार देर शाम को उनके ऊपर प्रयागराज के सबसे पॉश इलाके कहे जाने वाले सिविल लाइंस थाना क्षेत्र के होटल हर्ष के पास कुछ लोगों ने चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई.

घटना के बाद मौके पर पुलिस के तमाम अधिकारी भी पहुंच गए. पुलिस ने घायल हालत में पत्रकार एलएन सिंह को मेडिकल कॉलेज के एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया लेकिन देर रात उनकी मौत हो गई. मृतक लक्ष्मी नारायण सिंह इलाहाबाद हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह के चचेरे भतीजे बताए जा रहे है. सरेआम हुई हत्या की वारदात के बाद हाईकोर्ट बार के पूर्व अध्यक्ष अशोक सिंह का कहना है कि उन्हें भी हत्या के पीछे की असली वजह अभी पता नहीं है.

मुख्य हमलावर मुठभेड़ में गिरफ्तार

पुलिस ने दबिश के दौरान मुख्य हमलावर विशाल को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया है. पुलिस मुठभेड़ में मुख्य आरोपी विशाल के दोनों पैरों में तीन गोलियां लगी है. घायल हत्यारोपी विशाल को एसआरएन अस्पताल में भर्ती कराया गया है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर लॉ एंड ऑर्डर डॉ अजय पाल शर्मा के मुताबिक शुरुआती जांच में ये सामने आया है कि एक दिन पहले पत्रकार एलएन सिंह का किसी बात को लेकर हत्यारोपियों से विवाद हुआ था. हत्यारोपी विशाल ने अपने एक और साथी के साथ इस हत्या की वारदात को अंजाम दिया है.

अन्य आरोपियों की तलाशी जारी

अजय पाल शर्मा ने बताया कि आरोपी के साथ की भी तलाश की जा रही है. अन्य संदिग्धों से भी पूछताछ की जा रही है. पुलिस जांच में ये सामने आया है कि खुल्दाबाद से चाकू खरीद कर आरोपी विशाल ने अपने साथियों के साथ मिलकर एलएन सिंह पर जानलेवा हमला किया और हमले में घायल एलएन सिंह की अस्पताल में मौत हो चुकी है.  एडिशनल पुलिस कमिश्नर के मुताबिक लक्ष्मी नारायण सिंह की हत्या में शामिल एक अन्य आरोपी भी फरार है जिसकी तलाश के लिए पुलिस की टीमें दबिश दे रही है। जबकि पुलिस दो संदिग्धों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है.

प्रयागराज के एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने बताया कि साक्ष्यों के आधार पर आगे की विधिक कार्यवाही की जा रही है. उनके मुताबिक मुख्य आरोपी विशाल को पुलिस रिमांड पर लेकर भी पूछताछ करेगी. एडिशनल पुलिस कमिश्नर डॉक्टर अजय पाल शर्मा ने बताया कि घटनास्थल का भी अधिकारियों ने निरीक्षण किया है. घटनास्थल पर मौजूद साक्ष्य इकट्ठा किए गए और प्रत्यक्षदर्शियों से भी जानकारी जुटाई गई. इसके बाद यह खुलासा हुआ कि आरोपी विशाल ने वारदात को अंजाम दिया है. एडिशनल पुलिस कमिश्नर के मुताबिक हत्यारोपियों से किस बात को लेकर मृतक पत्रकार एल एन सिंह का एक दिन पहले झगड़ा हुआ था। इसकी भी जानकारी जुटाई जा रही है. 

अजय पाल शर्मा के मुताबिक जो भी विधिक कार्रवाई है वह अमल में लाई जाएगी. एडिशनल पुलिस कमिश्नर ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताते हुए कहा है कि पीड़ित परिवार के साथ हमारी पूरी सहानुभूति है. उन्होंने कहा है कि हर संभव मदद पीड़ित परिवार को दिलाई जाएगी.  उन्होंने कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति कानून तोड़ेगा और अपनी सीमाओं का उल्लंघन करेगा तो उसके खिलाफ कानून के तहत सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी.

