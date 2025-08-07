विज्ञापन
पति गंगा नहाने गया तो पत्नी प्रेमी संग हो गई फुर्र, कानपुर की गजब लवस्टोरी

पति ने पुलिस को बताया कि वह सोमवार को गंगा स्नान करने के लिए गंगा तट पर गया था. इस दौरान मौका पाकर पड़ोस में रहने वाला एक युवक उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर अपने साथ अपनी कार में बैठाकर भगा ले गया.

  • कानपुर में एक महिला घर से गहने और नगदी लेकर पड़ोसी युवक के साथ भाग गई.
  • महिला के पति ने पुलिस को शिकायत दी है कि पड़ोसी युवक दीपक उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर ले गया.
  • महिला अपने साथ 15 लाख रुपए की नकद राशि, जेवरात और अपने बेटे को भी साथ लेकर फरार हो गई.
कानपुर:

कानपुर से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है, जहां एक पत्नी घर का सामान लेकर पड़ोस में रहने वाले एक युवक संग फुर्र हो गई. जानकारी के अनुसार महिला का पति गंगा नहाने के लिए गया था. महिला ने इस मौके का फायदा उठाया और  घर के गहने और जेवर समेटे, प्रेमी के साथ भाग गई. ये मामला  शिवराजपुर का है. वहीं पति ने युवक पर पत्नी को बहला फुसलाकर ले जाने की पुलिस से शिकायत की है. कानपुर की पुलिस अब मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है. अभी केस दर्ज नहीं हुआ है. अजय सिंह का आरोप है कि उसकी पत्नी संगीता को दीपक भगा ले गया है.

पति ने पुलिस से शिकायत करते हुए बताया कि वह सोमवार को गंगा स्नान करने के लिए गंगा तट पर गया था. इस दौरान मौका पाकर पड़ोस में रहने वाला एक युवक उसकी पत्नी को बहला फुसलाकर अपने साथ अपनी कार में बैठाकर भगा ले गया. आरोप है कि उसकी पत्नी घर में रखी 15 लाख रुपए की नगदी और जेवर के साथ-साथ बेटे को भी साथ ले गई है.

पत्नी की तलाश में जुटी पुलिस

गंगा स्नान करने के बाद जब वह वापस लौटा तो पत्नी घर पर नहीं थी. तलाश करने पर मोहल्ले के लोगों की उसे मामले की जानकारी मिली. पीड़ित ने आरोपी और उसके परिवार से खुद की जानमाल का भी खतरा बताया है. थाना प्रभारी वरुण शर्मा के अनुसार महिला और पड़ोसी के बीच प्रेम प्रसंग का मामला जानकारी में आया है. महिला और आरोपी युवक की तलाश की जा रही है

