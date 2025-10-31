पड़ोसियों से था संपत्ति विवाद, मंदिर की दीवारों पर लिख दिया 'आई लव मोहम्मद', पुलिस ने किया गिरफ्तार

अलीगढ़ से एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है. जहां पर पड़ोसियों को फंसाने के लिए कुछ लोगों ने ऐसी हरकत की जिसे सुनकर हर कोई हैरान है. जानकारी के अनुसार जिशांत कुमार, आकाश कुमार, दिलीप कुमार और अभिषेक सारस्वत का अपने पड़ोसियों से किसी बात को लेकर विवाद हो गया था. ऐसे में मुस्लिम पड़ोसियों को फंसाने के लिए इन्होंने चार मंदिरों पर 'आई लव मोहम्मद' लिख दिया. आरोपियों को लगा कि ऐसा करने से मुस्लिम पड़ोसियों को पुलिस गिरफ्तार कर लेगी. लेकिन जांच में पोल खुल गई. पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. बताया जा रहा है कि मुस्लिम पड़ोसियों के साथ उनका संपत्ति विवाद चल रहा था.

अलीगढ़ के एसएसपी नीरज जादौन ने बताया कि सभी आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की धारा के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और उन्हें जेल भेज दिया गया है. पुलिस ने बताया कि 25 अक्टूबर को मंदिरों की दीवारों पर आई लव मोहम्मद लिखा पाया गया. इसके बाद एक हिंदू पक्ष द्वारा मुस्लिम लोगों के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई गई थी. घटना की खबर मिलते ही पुलिस तुरंत घटनास्थल पर पहुंची और मंदिर पर लिखे शब्दों को तुरंत मिटाकर वहां लोगों को शांत कराया.

स्पेलिंग में गलती ने खोल दी पोल

लेकिन इसके तुरंत बाद पुलिस को दाल में कुछ काला लगा. दरअसल, पुलिस ने देखा कि सभी स्पेलिंग गलत लिखी हुई थी और सभी मंदिरों की दीवारों पर ऐसा ही था. पुलिस ने पाया कि सितंबर के महीने में बरेली में पाए गए आई लव मोहम्मद लिखे बैनर पर ऐसी गलती नहीं थी. स्पेलिंग में गलती से पुलिस का माथा ठनका और जांच की दिशा उसने बदल दी. इसके बाद पुलिस ने टेक्निकल सर्विलांस का इस्तेमाल किया और असली गुनहगार को पकड़ लिया. एसएसपी जादौन ने बताया कि आरोपियों का मुस्लिम पड़ोसियों के साथ संपत्ति का विवाद था और वो उनके खिलाफ शिकायत करना चाहते थे.

इन धाराओं में मुकदमा और गिरफ्तारी

पुलिस ने बीएनएस की धारा 299/351(2)के तहत मुकदमा दर्ज किया है. पुलिस ने धारा 192/197/229/61(2)BNS और 7 सीएलए एक्ट में जीशान्त कुमार पुत्र यशपाल सिंह निवासी ग्राम बुलकगढ़ी थाना लोधा अलीगढ़, आकाश पुत्र सन्तोष सारस्वत निवासी ग्राम भगवानपुर थाना लोधा अलीगढ़, दिलीप कुमार पुत्र रामरज शर्मा निवासी ग्राम भगवानपुर थाना लोधा अलीगढ़, अभिषेक सारस्वत पुत्र वीरेन्द्र शर्मा निवासी ग्राम भगवानपुर थाना लोधा अलीगढ़ को घटना में प्रयुक्त स्प्रै कैन के साथ गिरफ्तार किया गया.