विज्ञापन
विशेष लिंक

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मनेगी दिवाली? होली के बाद अब फिर छिड़ सकती है रार

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भारतीय त्योहारों को लेकर एक नई पहल देखने को मिल रही है. छात्र नेता अखिल कौशल ने दीपावली के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में दीपोत्सव और आतिशबाजी कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की है.

Read Time: 1 min
Share
अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में मनेगी दिवाली? होली के बाद अब फिर छिड़ सकती है रार
  • अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में दीपावली के अवसर पर दीपोत्सव और आतिशबाजी कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की गई है
  • छात्र नेता अखिल कौशल ने विश्वविद्यालय प्रॉक्टर को पत्र भेजकर दीपोत्सव की अनुमति मांगी है
  • दीपोत्सव कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को जोड़ना और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना बताया है
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ

अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भारतीय त्योहारों को लेकर एक नई पहल देखने को मिल रही है. छात्र नेता अखिल कौशल ने दीपावली के अवसर पर विश्वविद्यालय परिसर में दीपोत्सव और आतिशबाजी कार्यक्रम आयोजित करने की मांग की है. उन्होंने इसके लिए विश्वविद्यालय प्रॉक्टर को पत्र भेजा है.

इस पत्र में छात्र ने कहा है कि दीपोत्सव कार्यक्रम का उद्देश्य विद्यार्थियों को जोड़ना और भारतीय सांस्कृतिक परंपराओं को बढ़ावा देना है. उन्होंने भरोसा दिलाया है कि कार्यक्रम के दौरान सभी सुरक्षा और विश्वविद्यालय के नियमों का पूर्ण पालन किया जाएगा. 

Latest and Breaking News on NDTV

एएमयू परिसर में इससे पहले पहली बार होली का त्योहार भी मनाया गया था, जिसके बाद अब दीपावली मनाने की मांग की जा रही है. “हमने विश्वविद्यालय प्रशासन से दीपोत्सव की अनुमति मांगी है ताकि सभी विद्यार्थी मिलकर दीपावली का उत्सव मना सकें. यह सिर्फ त्योहार नहीं, एकता और संस्कृति का प्रतीक है.” 

Latest and Breaking News on NDTV

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Aligarh Muslim Univeristy, Lucknow News, Up News, Up Hindi News
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com