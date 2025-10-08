कानपुर में पत्नी ने पति को प्रेमिका के साथ देखा, बीच सड़क पर हाई-वोल्टेज ड्रामा, चप्पलों की हुई बरसात

उत्तर प्रदेश के कानपुर के महाराजपुर थाना क्षेत्र के नेशनल हाईवे पर उस वक्त एक पारिवारिक 'महाभारत' देखने को मिली, जब एक पत्नी ने अपने पति को उसकी प्रेमिका के साथ रंगे हाथों पकड़ लिया. फिर क्या था, बीच सड़क पर ही तीनों के बीच जबरदस्त हाई-वोल्टेज ड्रामा शुरू हो गया, जो गाली-गलौज से शुरू होते हुए मारपीट तक जा पहुंचा. इस पूरी मारपीट का वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है.

पत्नी ने पति को उसकी प्रेमिका के साथ देखा

जानकारी के अनुसार, महाराजपुर क्षेत्र की रहने वाली एक महिला ने अपने पति को नरवल मोड़ के पास उसकी प्रेमिका के साथ देख लिया. त्योहार के मौके पर घर आए पति पर पत्नी को पहले से ही शक था, और उसका शक सही निकला. पत्नी को देखते ही पति और प्रेमिका के होश उड़ गए और फिर सड़क पर ही महाभारत का मंच सज गया. प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पहले तो पति-पत्नी के बीच कहासुनी हुई, लेकिन थोड़ी ही देर में बात इतनी बढ़ी कि पति ने पत्नी पर हाथ उठा दिया और उसे थप्पड़ जड़ दिया.

पत्नी ने पति की प्रेमिका पर उतारा गुस्सा

पति का ये रूप देखकर पत्नी का गुस्सा भी सातवें आसमान पर पहुंच गया और उसने अपना सारा गुस्सा प्रेमिका पर निकाल दिया. पत्नी ने प्रेमिका को पकड़कर उसकी पिटाई शुरू कर दी. बीच-बचाव करने आए पति को भी पत्नी ने नहीं बख्शा और उसे भी थप्पड़ जड़ दिया. सड़क पर करीब 20 मिनट तक यह हंगामा चलता रहा, जिसमें लात, घूंसे और थप्पड़ों की बौछार देखने को मिली. इस दौरान वहां तमाशबीनों की भारी भीड़ जमा हो गई और कई लोग अपने मोबाइल फोन से इस "लाइव एक्शन" का वीडियो बनाने लगे.

मामले की जांच में जुटी पुलिस

कुछ स्थानीय लोगों के हस्तक्षेप के बाद आखिरकार मामला शांत हुआ. इस वायरल वीडियो को लेकर महाराजपुर पुलिस ने जांच शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि अभी तक इस मामले में किसी भी पक्ष की ओर से कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई गई है. शिकायत मिलने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी. थाना महाराजपुर प्रभारी संजय पाण्डेय ने एनडीटीवी से फोन पर बात करते हुए बताया कि पति पत्नी बम्बूरीहा गांव के रहने वाले हैंं. थाना प्रभारी ने इस वायरल वीडियो की पुष्टि की है अभीतक पत्नी ने कोई रिपोर्ट दर्ज नही कराई है.