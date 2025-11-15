यूपी के सोनभद्र में खदान साइट पर पहाड़ी धंसा, कई मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका

उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में खदान साइट पर पहाड़ी धंसने से कुछ मजदूरों के मलबे में दबे होने की आशंका है. सोनभद्र के बिल्ली मारकुण्डी क्षेत्र के रासपहारी खदान में खनन के दौरान ये हादसा हुआ है. मलबे में कुछ मजदूर के दबे होने की सूचना है.

खदान में पत्थर दरकने से पहाड़ी का हिस्सा गिर गया. ब्लास्टिंग के लिए ड्रिल करने के दौरान पहाड़ी दरकने से घटना होने की संभावना जताई जा रही है.

पुलिस प्रशासन सूचना मिलने पर मौके पर पहुंच गई है.

सोनभद्र के जिलाधिकारी ने बताया कि कुछ मजदूरों के दबे होने की खबर है, लेकिन आंकड़ा अभी साफ नहीं है. किसी की मौत की अभी तक पुष्टि नहीं हुई है.