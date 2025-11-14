विज्ञापन

धर्मेंद्र के जल्द ठीक होने के लिए मंगलकामना कर रही है 63 साल की ये हीरोइन, 16 फिल्मों में साथ किया काम

बॉलीवुड के 'हीमैन' कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के स्वास्थ्य में पहले से सुधार आ रहा है. बुधवार को परिवार वाले उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर घर लेकर आ गए.

Read Time: 2 mins
Share
धर्मेंद्र के जल्द ठीक होने के लिए मंगलकामना कर रही है 63 साल की ये हीरोइन, 16 फिल्मों में साथ किया काम
धर्मेंद्र के स्वास्थ्य में आया सुधार, जया प्रदा ने की मंगलकामना
नई दिल्ली:

बॉलीवुड के 'हीमैन' कहे जाने वाले दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के स्वास्थ्य में पहले से सुधार आ रहा है. बुधवार को परिवार वाले उन्हें अस्पताल से डिस्चार्ज करवाकर घर लेकर आ गए. बीते दिनों उनकी अचानक तबीयत बिगड़ गई थी, जिसके चलते धर्मेंद्र को मुंबई की ब्रीच कैंडी अस्पताल में भर्ती करवाया गया था. हालांकि उनकी तबीयत में पहले से सुधार है. वहीं, उनके ठीक होने की मंगलकामना इंडस्ट्री से लेकर उनके फैंस कर रहे हैं. गुरुवार को अभिनेत्री जया प्रदा ने इंस्टाग्राम के माध्यम से अभिनेता के स्वस्थ होने की मंगल कामना की. 

ये भी पढ़ें: बॉलीवुड की हिट फिल्म का आएगा तीसरा पार्ट, 19 साल से इस सीन के सस्पेंस का हर किसी को है इंतजार

उन्होंने अभिनेता की एक तस्वीर पोस्ट की और लिखा, "प्रिय धरम जी, आपकी तबीयत के बारे में जानकर बहुत चिंता हुई. आप हम सबके लिए एक प्रेरणा, हौसला और गरिमा का प्रतीक रहे हैं. आपके चेहरे की मुस्कान और जज्बा आज भी लाखों लोगों के दिलों को छूती है. हम ईश्वर से कामना करते हैं कि आप पहले की तरह जल्द ही स्वस्थ हो जाएं और ऊर्जावान होकर सबको अपना प्यार और सकारात्मकता दें. प्रार्थनाओं और शुभकामनाओं के साथ, जया प्रदा."

बता दें, अभिनेता के भर्ती होने के बाद कई सेलेब्स उन्हें अस्पताल देखने के लिए गए थे. वहीं, उनके डिस्चार्ज होने के बाद भी अमिताभ बच्चन, दिव्या दत्ता, गोविंदा, सलमान खान, शाहरुख खान समेत कई स्टार्स ने सोशल मीडिया के माध्यम से अभिनेता के स्वस्थ होने की कामना की थी.

अभिनेता धर्मेंद्र की तबीयत बिगड़ने के कारण उनके परिवार के लोग उन्हें अस्पताल ले गए थे. हालांकि, उस दौरान अभिनेता की हालत कुछ ज्यादा ही गंभीर थी. ऐसे में गलत जानकारी मिलने के कारण कुछ मीडिया चैनलों में फेक न्यूज भी फैली थी, जिस पर हेमा मालिनी, ईशा देओल और सनी देओल ने कड़ी प्रतिक्रिया दी थी. वहीं, अभिनेता की हालत में भी पहले से सुधार है और अब उनका इलाज घर पर ही हो रहा है.
 

(इस खबर को एनडीटीवी टीम ने संपादित नहीं किया है. यह सिंडीकेट फीड से सीधे प्रकाशित की गई है।)
पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Jaya Prada, Dharmendra, Dharmendra Health, Dharmendra Health Update, Actress Jaya Prada
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com