विज्ञापन
विशेष लिंक

नोएडा में सिर कटी लाश का रहस्य सुलझा, महिला का प्रेमी गिरफ्तार

नोएडा में जैसे ही सिर कटी लाश मिली थी, वैसे ही हड़कंप मच गया था. अब इस मामले में पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है.

Read Time: 2 mins
Share
नोएडा में सिर कटी लाश का रहस्य सुलझा, महिला का प्रेमी गिरफ्तार
नोएडा:

उत्तर प्रदेश के नोएडा में उस समय सनसनी फैल गई थी जब सेक्टर-82 कट के पास एक नाले में महिला का सिर और दोनों हाथ कटी हालत में शव बरामद हुआ था. यह मामला हाई-प्रोफाइल सेक्टर-108 इलाके से जुड़ा था और क्रूरता इतनी थी कि मृतका की पहचान छिपाने के लिए सिर और हथेलियां काट दी गई थीं. पुलिस ने आशंका जताई थी कि हत्या कहीं और की गई और शव को ठिकाने लगाने के लिए नाले में फेंका गया. अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है.

ये भी पढ़ें : नोएडा के नाले में मिली सिर और हाथ कटी महिला की लाश, पुलिस ने जताया इस बात का शक

आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस

पुलिस ने जांच के लिए विशेष टीम बनाई, जिसके बाद CCTV फुटेज खंगाले और गुमशुदगी की शिकायतों की पड़ताल की. इसी दौरान बड़ा खुलासा हुआ, हत्या महिला के प्रेमी ने की थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मृतक महिला और आरोपी दोनों बंगाल के रहने वाले है, जानकारी के मुताबिक आरोपी बस चलाता है और उसने बस के अंदर ही हत्या को अंजाम दिया. बस के अंदर ही उसने महिला के हाथ और सिर काटा था. जिसके बाद उसने शव नोएडा में नाले में फेंका जबकि हाथ और सिर दनकौर में फेंका था.

पहले क्या हुआ था?

सुबह स्थानीय लोगों ने नाले में शव देखा और पुलिस को सूचना दी थी. सेक्टर-39 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की थी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Noida Murder Case, Headless Body Found In Noida, Uttar Pradesh
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com