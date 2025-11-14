नोएडा में सिर कटी लाश का रहस्य सुलझा, महिला का प्रेमी गिरफ्तार

उत्तर प्रदेश के नोएडा में उस समय सनसनी फैल गई थी जब सेक्टर-82 कट के पास एक नाले में महिला का सिर और दोनों हाथ कटी हालत में शव बरामद हुआ था. यह मामला हाई-प्रोफाइल सेक्टर-108 इलाके से जुड़ा था और क्रूरता इतनी थी कि मृतका की पहचान छिपाने के लिए सिर और हथेलियां काट दी गई थीं. पुलिस ने आशंका जताई थी कि हत्या कहीं और की गई और शव को ठिकाने लगाने के लिए नाले में फेंका गया. अब इस मामले में पुलिस ने आरोपी को दबोच लिया है.

आरोपी तक कैसे पहुंची पुलिस

पुलिस ने जांच के लिए विशेष टीम बनाई, जिसके बाद CCTV फुटेज खंगाले और गुमशुदगी की शिकायतों की पड़ताल की. इसी दौरान बड़ा खुलासा हुआ, हत्या महिला के प्रेमी ने की थी. इसके बाद पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है. मृतक महिला और आरोपी दोनों बंगाल के रहने वाले है, जानकारी के मुताबिक आरोपी बस चलाता है और उसने बस के अंदर ही हत्या को अंजाम दिया. बस के अंदर ही उसने महिला के हाथ और सिर काटा था. जिसके बाद उसने शव नोएडा में नाले में फेंका जबकि हाथ और सिर दनकौर में फेंका था.

पहले क्या हुआ था?

सुबह स्थानीय लोगों ने नाले में शव देखा और पुलिस को सूचना दी थी. सेक्टर-39 थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा. घटना की गंभीरता को देखते हुए पुलिस ने हर एंगल से जांच शुरू की थी. पुलिस अधिकारियों ने बताया कि आरोपी को हिरासत में लेकर पूछताछ की जा रही है.