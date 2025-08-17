विज्ञापन
इंटरसिटी से नीचे गिरा यात्री, घायल को लाने के लिए तीन किमी बैक हुई ट्रेन 

यात्री के गिरने पर अन्य यात्रियों ने शोर मचाया. गार्ड ने यात्रियों के शोर को सुनकर ट्रेन को रुकवा दिया. घटना की जानकारी होने के बाद वह मौदहा एवं सुमेरपुर स्टेशन मास्टरों को सूचित करते हुए करीब तीन किलोमीटर तक ट्रेन को वापस बैक कर ले गए

भरुआ सुमेरपुर:

उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले में स्थित भरुआ सुमेरपुर में इंटरसिटी एक्सप्रेस से एक यात्री के गिरने का मामला सामने आया है. ट्रेन से यात्री के गिरने की जानकारी मिलते ही गार्ड ने ट्रेन को रुकवाया और इसे वापस करीब तीन किलोमीटर लेकर गए. इसके बाद गार्ड घायल यात्री को अपने केबिन में लेकर गया और फिर ट्रेन आगे बढ़ई. सुमेरपुर पहुंचने पर उसे एंबुलेंस की मदद से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया.

बांदा जनपद के चहितारा गांव निवासी सुरेंद्र वर्मा (40) अपनी पत्नी सीमा पुत्र अर्पित व आयांश के साथ सीकरी गांव निवासी अपनी बहन गीता हाल मुकाम सुमेरपुर के पास आ रहे थे. पत्नी सीमा ने बताया कि मौदहा से ट्रेन चलने के कुछ देर बाद के पति सुरेंद्र लघुशंका की बात कहकर गेट की तरफ गए और तभी अचानक वह ट्रेन से नीचे गिर गए.

यात्री के गिरने पर अन्य यात्रियों ने शोर मचाया. गार्ड ने यात्रियों के शोर को सुनकर ट्रेन को रुकवा दिया. घटना की जानकारी होने के बाद वह मौदहा एवं सुमेरपुर स्टेशन मास्टरों को सूचित करते हुए करीब तीन किलोमीटर तक ट्रेन को वापस बैक कर ले गए और घायल यात्री को अपने केबिन में लेकर फिर ट्रेन का आगे बढ़वा.

स्टेशन पर ट्रेन पहुंचने पर घायल को प्लेटफार्म पर ही प्राथमिक उपचार दिया गया. इसके बाद एंबुलेंस से पीएचसी लाया गया. हालत गंभीर होने पर उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया. स्टेशन मास्टर अमानुउद्दीन ने बताया कि यात्री के घायल होने की सूचना प्राप्त हुई थी. जिस पर एंबुलेंस को बुलाकर यात्री को प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया गया है.

