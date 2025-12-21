विज्ञापन
अवतार 3 ने अब तक 3,09,04,10,75,000 रुपये की कमाई की, जानिए फिल्म की कहानी

Avatar 3 Box Office Worldwide Collection: अवतार के दो और पार्ट अवतार 4 और अवतार 5 की मेकिंग अलग अलग फेज में है और 2029 और 2031 में रिलीज होने की उम्मीद है.

अवतार 3 ने अब तक 3,09,04,10,75,000 रुपये की कमाई की, जानिए फिल्म की कहानी
  • अवतार 3 की कहानी अवतार: द वे ऑफ वाटर के अंत से शुरू होकर सैम वर्थिंगटन और जो सलदाना के संघर्ष को दिखाती है
  • फिल्म में नावियों और आकाशवासियों के बीच संघर्ष दिखाया गया है, जिसमें एक नई नावी प्रजाति मक्वान भी शामिल है
  • अवतार 3 की शूटिंग सितंबर 2017 में शुरू होकर दिसंबर 2020 में पूरी हुई, तथा रिलीज कई बार टली थी
Avatar 3 Box Office Worldwide Collection: निर्देशक जेम्स कैमरून की तीसरी फिल्म "अवतार" ने अपने पहले सप्ताहांत में ग्लोबली बॉक्स ऑफिस पर लगभग 345 मिलियन डॉलर की कमाई की है. रुपये में अगर कैलकुलेट करें तो ये ये रकम बनती है 3,09,04,10,75,000 रुपये.  वितरक वॉल्ट डिज्नी ने रविवार को रायटर्स को यह जानकारी दी. "अवतार: फायर एंड ऐश" की इस कमाई ने सभी को चौंका दिया है.

अवतार 3 की कहानी

'अवतार: फायर एंड ऐश' फिल्म की कहानी उसी जगह से शुरू होती है, जहां 'अवतार: द वे ऑफ वाटर' खत्म हुई थी. इस बार सैम वर्थिंगटन और जो सलदाना अपने ही समुदाय के अंदर की समस्याओं से जूझते हुए नजर आ रहे हैं. 'अवतार' और 'द वे ऑफ वाटर' दोनों फिल्मों ने दुनियाभर में जबरदस्त कमाई की. अब सभी की निगाहें 'अवतार: फायर एंड ऐश' पर लगी हैं कि क्या यह फिल्म कितनी बड़ी सफलता हासिल करती है.

नावियों और आकाशवासियों की जंग

अवतार 2 में जेक और नेतिरी के खूबसूरत परिवार में एक जान गई थी. जेक ने एक बेटा खोया है. ‘अवतार 3' उसी दुख के साथ शुरू होती है. जेक सुली (सैम वर्थिंगटन) और नेत्री (जोई सलदाना) अपने बड़े बेटे नेटियम को खोने के गम से जूझ रहे हैं. उनका दूसरा बेटा लोआक (ब्रिटेन डॉल्टन) खुद को नेटियम के मौत का जिम्मेदार मानता है. इधर, कर्नल माइल्स क्वॉर्टिज (स्टीफन लैंड) सुली को कैद करने के अपने मिशन पर जुटा रहता है.

इसके कारण नावियों और आकाश वासियों में अक्सर जंग छिड़ती रहती है. कहानी में मोड़ तब आता है, जब इस बार माइल्स को साथ मिलता है, आग और ज्वालामुखियों का प्रतिनिधित्व करने वाली गरम मिजाज नावी प्रजाति मक्वान की नेता वरंग (ऊना चैपलिन) का. अब आकाशवासियों की उन्नत मशीनी हथियारों और आग बरसाने वाली मक्वानी प्रजाति पैंडोरा पर दोहरा हमला कर रहे हैं. जेक सुली और उसके साथी इससे कैसे निपटते हैं, यह आपको फिल्‍म देखकर पता चलेगा.

तीन साल हुई शूटिंग

अवतार: फायर एंड ऐश की शूटिंग 25 सितंबर, 2017 को न्यूजीलैंड में अवतार: द वे ऑफ वॉटर के साथ-साथ शुरू हुई थी. तीन साल से ज्यादा की शूटिंग के बाद दिसंबर 2020 के आखिर में फिल्म पूरी हुई. फिल्म की थियेट्रिकल रिलीज 9 बार टल चुकी है. इसमें सबसे लेटेस्ट तारीख देरी 9 अगस्त, 2024 की थी. अब यह 19 दिसंबर, 2025 को रिलीज हुई. इसके दो और पार्ट अवतार 4 और अवतार 5 की मेकिंग अलग अलग फेज में है और 2029 और 2031 में रिलीज होने की उम्मीद है.

