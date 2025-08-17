कटिहार रेलवे स्टेशन पर ट्रेन के नीचे गिरा यात्री, लोगों के हल्ला करने से बची जान

- बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पांच पर एक व्यक्ति ट्रेन के नीचे गिर गया था
- घटना शनिवार की बताई जा रही है जब व्यक्ति का पैसेंजर ट्रेन से उतरते समय पैर फिसल गया था
- यात्रियों की आवाजाही से ट्रेन को रोकवाया गया और व्यक्ति को ट्रेन के नीचे से निकाला गया
कटिहार:
बिहार के कटिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर पांच से एक घटना सामने आई है, जिसमें लगा कि एक शख्स की ट्रेन के नीचे आने से मौत हो गई होगी लेकिन ऊपरवाले ने उसकी जान बचा ली. दरअसल, यह घटना शनिवार की बताई जा रही है जहां कटिहार रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 5 पर एक व्यक्ति पैसेंजर ट्रेन से उड़ते समय पैर स्लिप कर ट्रेन के नीचे गिर गया.
हालांकि, यात्रियों द्वारा हल्ला करने पर ट्रेन तो रुकवाया गया पर यात्री ट्रेन के नीचे ही पड़ा था. इसके बाद आसपास मौजूद लोगों की मदद से गिरे यात्री को ट्रेन के नीचे से निकला गया और उसकी जान बच गई. उसे बस मामूली चोट आई जिसका रेलवे द्वारा इलाजा कराया गया और फिर उसे छोड़ दिया गया.
