अतीक की जमीन पर अब बनेंगे गरीबों के आशियाने; सीएम योगी की चकिया में 602 फ्लैटों की सौगात, PM आवास योजना का लाभ

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार को एक दिवसीय दौरे पर प्रयागराज पहुंच रहे हैं. उनका यह दौरा कानून के राज और गरीब कल्याण की योजनाओं को लेकर खास माना जा रहा है. मुख्यमंत्री चकिया क्षेत्र में माफिया अतीक अहमद के कब्जे से मुक्त कराई गई सरकारी जमीन पर बनने वाली आवासीय परियोजना का भूमि पूजन करेंगे. इसके साथ ही वह प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को फ्लैटों की चाभियां सौंपेंगे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल होकर सरकार की विकास एवं जनकल्याण योजनाओं का संदेश देंगे.

अतीक के कब्जे से मुक्त भूमि पर बनेगा आवासीय परिसर

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चकिया स्थित उस सरकारी भूमि पर भूमि पूजन और शिलान्यास करेंगे, जिसे प्रशासन ने माफिया अतीक अहमद के प्रभाव और कब्जे से मुक्त कराया था. प्रयागराज विकास प्राधिकरण (पीडीए) द्वारा विकसित की जा रही 'पद्म लोक आवास योजना' के तहत यहां 602 आधुनिक फ्लैटों का निर्माण किया जाएगा. सरकार का दावा है कि जो भूमि कभी माफिया तंत्र के प्रभाव का प्रतीक मानी जाती थी, वही अब गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए आशियाना उपलब्ध कराने का माध्यम बनेगी.

जनसभा को भी करेंगे संबोधित

भूमि पूजन कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री जनसभा को संबोधित करेंगे. इस दौरान वह कानून-व्यवस्था, माफिया विरोधी कार्रवाई और गरीबों के लिए चलाई जा रही योजनाओं पर सरकार का पक्ष रखेंगे. सरकारी तैयारियों के अनुसार कार्यक्रम स्थल अतीक अहमद के चकिया स्थित आवास से करीब 300 मीटर की दूरी पर स्थित है, जिससे इस आयोजन का प्रतीकात्मक महत्व भी बढ़ गया है.

लाभार्थियों को सौंपेंगे घरों की चाभियां

मुख्यमंत्री अपने दौरे के दौरान एयरपोर्ट थाना क्षेत्र के ऐरावत चौराहे के पास प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत तैयार 556 फ्लैटों के आवंटन पत्र और चाभियां पात्र लाभार्थियों को वितरित करेंगे. इस अवसर पर बड़ी संख्या में लाभार्थी परिवार मौजूद रहेंगे, जिन्हें अपने पक्के मकान का अधिकार पत्र और चाभियां सौंपी जाएंगी.

महाशय मसूरियादीन की प्रतिमा का करेंगे अनावरण

दौरे के दौरान मुख्यमंत्री तेलियरगंज चौराहे पर स्वतंत्रता संग्राम सेनानी और पूर्व सांसद महाशय मसूरियादीन की प्रतिमा का अनावरण भी करेंगे. इसके बाद वह प्रिंटेड टेक्नोलॉजी परिसर में आयोजित सभा को संबोधित करेंगे और महाशय मसूरियादीन के सामाजिक तथा राष्ट्रीय योगदान को याद करेंगे.

भाजपा के मतदाता सम्मेलन में भी होंगे शामिल

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गवर्नमेंट प्रेस परिसर में आयोजित भारतीय जनता पार्टी के मतदाता सम्मेलन में भी भाग लेंगे. विधान परिषद चुनाव के मद्देनजर आयोजित इस कार्यक्रम में वह पार्टी कार्यकर्ताओं, जनप्रतिनिधियों और मतदाताओं से संवाद करेंगे.

सुरक्षा के कड़े इंतजाम

मुख्यमंत्री के दौरे को लेकर जिला प्रशासन, पुलिस और प्रयागराज विकास प्राधिकरण ने व्यापक तैयारियां की हैं. चकिया में होने वाले कार्यक्रम के मद्देनजर सुरक्षा के विशेष इंतजाम किए गए हैं. कार्यक्रम स्थल और आसपास के क्षेत्रों में भारी पुलिस बल तैनात किया गया है. प्रशासन का कहना है कि सभी कार्यक्रमों को देखते हुए सुरक्षा, यातायात और जनसुविधाओं की व्यापक व्यवस्था सुनिश्चित की गई है. मुख्यमंत्री का यह दौरा विकास योजनाओं, आवास वितरण और कानून-व्यवस्था के संदेश को केंद्र में रखकर आयोजित किया जा रहा है.

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