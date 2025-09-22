नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा CISF के हाथ में, 30 अक्टूबर को है उद्घाटन

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट (NIA) की सुरक्षा की जिम्मेदारी अब केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (CISF) ने संभाल ली है. 30 अक्टूबर को एयरपोर्ट के उद्घाटन से पहले यह एक महत्वपूर्ण कदम है. इसके साथ ही, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देश का 70वां एयरपोर्ट बन गया है, जो CISF की सुरक्षा के दायरे में आया है.

CISF का एविएशन सिक्योरिटी ग्रुप और एयरपोर्ट सेक्टर मिलकर एयरपोर्ट की सुरक्षा संभालेंगे.



बाउंड्री और एंट्री पॉइंट की सुरक्षा: एयरपोर्ट की बाहरी और प्रवेश-निकास बिंदुओं पर कड़ी निगरानी

यात्रियों और सामान की जांच: यात्रियों और उनके सामान की गहन जांच ताकि कोई भी अवैध वस्तु एयरपोर्ट में प्रवेश न कर पाए

टर्मिनल और आसपास की सुरक्षा: टर्मिनल बिल्डिंग और उसके चारों ओर के क्षेत्रों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखना

क्विक रिस्पॉन्स टीम (QRT) की तैनाती: किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए QRT की टीमों को तैनात करना

अन्य एजेंसियों के साथ समन्वय: स्थानीय पुलिस और अन्य सुरक्षा एजेंसियों के साथ मिलकर काम करना

पहले चरण में, 1,047 CISF जवानों को तैनात किया जाएगा, जिनका नेतृत्व एक चीफ एयरोड्रम सिक्योरिटी ऑफिसर करेंगे. जैसे-जैसे यात्रियों और उड़ानों की संख्या बढ़ेगी, जवानों की संख्या भी बढ़ाई जाएगी.

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सीओओ किरण जैन ने CISF की तैनाती को सुरक्षा और बेहतर यात्री अनुभव की दिशा में एक अहम कदम बताया. वहीं, CISF के स्पेशल डीजी एयरपोर्ट्स प्रवीर रंजन ने कहा कि CISF को नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट की सुरक्षा संभालने पर गर्व है और वे अंतरराष्ट्रीय स्तर की सुरक्षा प्रक्रियाएं लागू करेंगे.

CISF एयरपोर्ट ऑपरेटर और अन्य साझेदारों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि सुरक्षा का उच्चतम स्तर बनाए रखा जा सके. इस तैनाती के साथ, नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब एक विश्व-स्तरीय एविएशन हब बनने की दिशा में आगे बढ़ रहा है.