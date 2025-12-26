नोएडा एयरपोर्ट ही नहीं, यूपी को नए साल में मिलेंगे 5 नायाब तोहफे, तीन एक्सप्रेसवे से फर्राटेदार सफर होगा

उत्तर प्रदेश को नए साल में एक-दो नहीं बल्कि 5 बड़े तोहफे मिलने वाले हैं. इसमें न्यू ईयर का सबसे बड़ा गिफ्ट तो नोएडा एयरपोर्ट का है, जो 14 जनवरी को खरमास खत्म होते ही कभी शुरू हो सकता है. खुद यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनवरी में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन पर मुहर लगा दी है. गौतमबुद्ध नगर के जेवर में यह एयरपोर्ट पहले चरण में 1.2 करोड़ यात्रियों की क्षमता वाला हवाई अड्डा होगा. दिल्ली एनसीआर रीजन में इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे और हिंडन एयरपोर्ट के बाद तीसरा एयरपोर्ट होगा. पूरी तरह तैयार होने पर यह एशिया का सबसे बड़ा एयरपोर्ट बन जाएगा. 1334 हेक्टेयर में एयरपोर्ट पहले यह दो रनवे के साथ शुरू होगा और फिर छह रनवे तक इसका विस्तार होगा.

जेवर एयरपोर्ट कई एक्सप्रेसवे से जुड़ेगा

दिल्ली गाजियाबाद मेरठ एक्सप्रेसवे

जेवर-फरीदाबाद एक्सप्रसेव

यमुना एक्सप्रेसवे

केजीपी एक्सप्रेसवे

एनएच 44, एनएच 34 और एनएच 333डी

ग्रेटर नोएडा-नोएडा एयरपोर्ट मेट्रो (प्रस्तावित)

बल्लभगढ़-नोएडा एयरपोर्ट मेट्रो(प्रस्तावित)

गाजियाबाद-जेवर रैपिड रेल से भी जुड़ेगा

पलवल-नोएडा एयरपोर्ट-खुर्जा रेलवे (निर्माणाधीन)

नोएडा एयपोर्ट-चोला रेलवे (निर्माणाधीन)

गंगा एक्सप्रेसवे कब चालू होगा

उत्तर प्रदेश का सबसे लंबा एक्सप्रेसवे गंगा एक्सप्रेसवे का भी जनवरी में उद्घाटन को तैयार है. मेरठ से प्रयागराज तक का 594 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे है, जो पूर्वी और पश्चिमी हिस्से को जोड़ेगा. 14 जनवरी को मकर संक्रांति के बाद पीएम मोदी और सीएम योगी गंगा एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कर सकते हैं.

गंगा एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति 120 किलोमीटर प्रति घंटे रहेगी

गंगा एक्सप्रेसवे 6 लेन का ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे, जो आठ लेन तक बढ़ाया जा सकेगा

प्रयागराज जुदापुर दांडू गांव से मेरठ के बिजौली गांव से तक जाएगा ये एक्सप्रेसवे

मेरठ से प्रयागराज तक सफर 6 घंटे में सफर तय होगा अभी 12 घंटे की जगह

गंगा एक्सप्रेसवे का एक महीने के अंदर उद्घाटन होने की उम्मीद

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन कब

दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे का उद्घाटन पीएम मोदी 2026 के पहले महीने में कर सकते हैं. अक्षरधाम से बागपत तक एक्सप्रेसवे का कुछ हिस्सा चालू हो गया है, लेकिन 14 जनवरी के बाद इसे पूरी तरह खोला जाएगा. दिल्ली से देहरादून की दूरी ढाई घंटे में तय होगी. अक्षरधाम से शुरू होकर बागपत, शामली से सहारनपुर से देहरादून तक इस एक्सप्रेसवे का निर्माण भारतमाला परियोजना के तहत हुआ है.

अक्षरधाम से शुरू, सहारनपुर होते हुए देहरादून तक

दिल्ली के अक्षरधाम के NH 9 से शुरू होकर यूपी के गाजियाबाद शहर के लोनी, बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, सहारनपुर से गुजरते हुए देहरादून तक एक्सप्रेसवे जाएगा. दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे की लंबाई 210 किमी है. दिल्ली देहरादून एक्सप्रेसवे पर वाहनों की अधिकतम गति 100 किलोमीटर प्रति घंटा है. घुमावदार मोड़ पर स्पीड लिमिट 85 किमी प्रति घंटा होगी.

ग्रेटर नोएडा फिल्म सिटी का काम भी तेज

ग्रेटर नोएडा इंटरनेशनल फिल्म सिटी यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे सेक्टर-21 में निर्माणाधीन है. 1000 एकड़ के प्रोजेक्ट के पहले चरण में 230 एकड़ पर बेव्यू भूटानी फिल्म सिटी (बोनी कपूर और भूटानी समूह का ज्वाइंट वेंचर) काम कर रहा है. इसका शिलान्यास जून 2025 में हुआ था.

नोएडा एयरपोर्ट से फिल्म सिटी की कनेक्टिविटी होगी

2026 के अंत तक फिल्म सिटी का पहला चरण पूरा

पहले चरण में 900-1510 करोड़ रुपये का निवेश

यहां शूटिंग के साथ फिल्म यूनिवर्सिटी, ट्रेनिंग सेंटर होगा

कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे मार्च तक

NHAI का कहना है कि कानपुर लखनऊ एक्सप्रेसवे मार्च 2026 तक शुरू हो सकता है. लखनऊ और कानपुर के बीच यात्रा को डेढ़-दो घंटे से कम होकर 40 से 70 मिनट हो जाएगी. अभी शटडाउन लेकर 400 केवीए की हाईटेंशन लाइन को हटाने का काम चल रहा है. 63 किमी एक्सप्रेसवे पर पांच टोल प्लाज बनाए गए हैं. एलिवेटेड रोड के 7 मीटर ऊपर ये हाईटेंशन लाइ निकाली गई है.

लखनऊ में स्कूटर इंडिया चौराहे के नजदीक अंति चरण का काम चल रहा है. लखनऊ में शहीद पथ के करीब बनी, कांथा, अमरसास से गुजरते हुए कानपुर-लखनऊ नेशनल हाईवे के आजाद मार्ग पर गंगाघाट इलाके में कडेर पतारी गांव पर ये खत्म हो रहा है. उन्नाव में गंगा एक्सप्रेसवे और लखनऊ में आउटर रिंग रोड से भी ये कनेक्ट होगा.