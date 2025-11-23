नोएडा एयरपोर्ट के उद्घाटन पर गुड न्यूज, गाजियाबाद-गुरुग्राम से लेकर अलीगढ़-मुरादाबाद तक मिलेगी सस्ती सीधी बस

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के उद्घाटन का बेसब्री से इंतजार कर रहे लोगों के लिए खुशखबरी है. फ्लाइट ट्रायल के बाद डीजीसीए एयरोड्रम लाइसेंस के लिए 30 नवंबर तक मंजूरी दे सकता है. इसके बाद यहां यात्री उड़ानों के लिए हरी झंडी मिल जाएगी. पहले माना जा रहा था कि नवी मुंबई एयरपोर्ट के बाद नोएडा एयरपोर्ट का उद्घाटन में हो जाएगा, लेकिन डीजीसीए लाइसेंस न मिलने के कारण इसमें देरी हो सकती है.यात्री उड़ानें दिसंबर अंत तक या 2026 के प्रारंभ में शुरू हो सकती हैं.

यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड इसके लिए जरूरी औपचारिकताओं को पूरा करने में जुटा है. एयर इंडिया, इंडिगो और अकासा एयर जैसी एयरलाइंस यहां उड़ानें भरने के लिए करार किया है. एयरपोर्ट से जुड़ी तैयारियों को 24 नवंबर को परखा गया था. डीजीसीए, NIAL, सीआईएसएफ भी इससे जुड़े निरीक्षण का काम कर चुके हैं. एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर और टर्मिनल का काम भी पूरा हो चुका है.हालांकि डीजीसीए की मंजूरी के बिना उड़ानें नहीं भरी जा सकेंगी. एयरोड्रम लाइसेंस मिलने के एक डेढ़ महीने बाद ही उड़ानों का संचालन हो सकता है.

बड़े शहरों तक एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी

नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट तक हवाई यात्रियों की आवाजाही आसान रहे, इसके लिए विशेष इंतजाम किए जा रहे हैं, ताकि दिल्ली एयरपोर्ट के मुकाबले जेवर एयरपोर्ट जाना मुश्किल भरा न हो. इसके लिए 25 बड़े शहरों तक बस कनेक्टिविटी पर फोकस होगी. यूपी रोडवेज की स्पेशल बसें 14 मार्गों पर चलाई जाएंगी. उत्तर प्रदेश राज्य सड़क परिवहन निगम (UPSRTC) और यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के बीच समझौता हुआ है. YIAPL के सीईओ क्रिस्टोफ श्नेलमैन ने कहा कि एयरपोर्ट तक यात्रा के लिए सस्ती और सीधी कनेक्टिविटी पर फोकस है.



नोएडा, ग्रेटर नोएडा,गाजियाबाद, मथुरा, आगरा जैसे 25 शहरों के यात्री एयरपोर्ट सस्ते में पहुंचेंगे

आगरा, मथुरा-वृंदावन, अलीगढ़ और हाथरस के लिए डायरेक्ट स्पेशल बसें

बुलंदशहर, फर्रुखाबाद, फिरोजाबाद, मुरादाबाद हापुड़, हाथरस भी नेटवर्क से जुड़ेंगे

दिल्ली, उत्तराखंड, हरियाणा जैसे राज्यों के साथ पहले ही बस सेवा का करार



नोएडा एयरपोर्ट का दिल्ली, हरियाणा, उत्तराखंड के साथ हवाई यात्रा का करार पहले ही हो चुका है. दिल्ली, चंडीगढ़ के बाद गुरुग्राम और फरीदाबाद के लिए बसों को लेकर पहले ही समझौता हो चुका है. देहरादून और हरिद्वार के हवाई यात्री भी सीधे नोएडा एयरपोर्ट आ सकेंगे. दिल्ली-एनसीआर, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड के लिए जेवर एयरपोर्ट बड़े सिटी नेटवर्क से सीधे कनेक्ट होगा.

नोएडा और गाजियाबाद पर फोकस

नोएडा और गाजियाबाद के हवाई यात्रियों को दिल्ली एयरपोर्ट से सस्ती परिवहन सेवा मिल सकती है. नोएडा, ग्रेटर नोएडा, कासना, गाजियाबाद और दादरी से बसें चलेंगी. मेरठ, हापुड़, आगरा, मथुरा और हाथरस तक कनेक्ट होंगे. परी चौक, बॉटनिकल गार्डन, नोएडा सेक्टर-37, सूरजपुर, विजय नगर, पिलखुवा, लालकुआं, डासना, बाजना कट, टुंडला, टप्पल, खैर, मथुरा कट, कुबेर कट और बुलंदशहर जैसे बस रूट इसमें शामिल हैं.

