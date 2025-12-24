विज्ञापन
सीएम योगी ने नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर दिया बड़ा अपडेट, विधानसभा में बताया कब होगा उद्घाटन

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि गौतमबुद्ध नगर के जेवर में बन रहे इंटरनेशनल एयरपोर्ट कब से काम करना शुरू कर देगा.

लखनऊ:

उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को विधानसभा में बताया कि गौतमबृद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में बन रहे नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन जनवरी 2026 में किया जाएगा. यह उत्तर प्रदेश का पांचवां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा होगा.मुख्यमंत्री ने विधानमंडल के शीतकालीन सत्र के अंतिम दिन अनुपूरक बजट पर चर्चा के दौरान कहा कि 2017 में राज्य में भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के नेतृत्व वाली सरकार बनने के बाद नागर विमानन से जुड़े बुनियादी ढांचे का तेजी से विस्तार हुआ है.

नोएडा के अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कब होगा

उन्होंने कहा,''2017 से पहले उत्तर प्रदेश में बेहद कम आमदनी वाले हवाई अड्डे थे. उनमें से दो ही पूरी तरह संचालित थे, जबकि दो आंशिक रूप से काम कर रहे थे. आज राज्य में 16 हवाई अड्डे संचालित हैं. इनमें से चार अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं और पांचवां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा जनवरी 2026 में जेवर में शुरू हो जाएगा जो देश का सबसे बड़ा हवाई अड्डा होगा. यह उत्तर प्रदेश के विकास की रफ्तार है.''

आदित्यनाथ ने कहा कि हाल के वर्षों में राज्य में एक्सप्रेसवे, रेल और शहरी परिवहन संपर्क में भी उल्लेखनीय वृद्धि हुई है. अब उत्तर प्रदेश देश के एक्सप्रेसवे नेटवर्क का एक बड़ा हिस्सा बन चुका है. इसके साथ ही राज्य में विस्तृत रेल नेटवर्क, बढ़ती मेट्रो सेवाएं और बेहतर अंतर-राज्यीय सड़क संपर्क उपलब्ध हैं.

कितनी जमीन पर बना है नोएडा का अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा

नोएडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा गौतम बुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में सार्वजनिक-निजी भागीदारी (पीपीपी) मॉडल के तहत विकसित किया जा रहा है. यह परियोजना लगभग 1,300 हेक्टेयर क्षेत्र में फैली हुई है.इसके पहले चरण का संचालन सितंबर 2024 में शुरू होना प्रस्तावित था, लेकिन कुछ कारणों से इसमें देरी हुई.

