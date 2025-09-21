विज्ञापन
एक चूहे ने काटी इतनी आफत कि दो घंटे तक रुका रहा प्‍लेन... कानपुर एयरपोर्ट पर अजब-गजब घटना 

एक चूहे की वजह से कानपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान काफी देर तक अटकी रही. बताया जा रहा है कि फ्लाइट दिल्‍ली जा रही थी और इसमें 140 यात्री सवार थे.

Read Time: 2 mins
  • कानपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की दिल्ली जाने वाली फ्लाइट में चूहे की वजह से उड़ान दो घंटे तक रुकी रही.
  • चूहा फ्लाइट में उड़ान भरने से पहले यात्रियों की नजर पड़ा, जिसके बाद सभी यात्रियों को विमान से उतार दिया गया.
  • चूहे की खोज और विमान के अंदर जांच करने में एयरपोर्ट के ग्राउंड क्रू ने करीब दो घंटे का समय लगाया.
कानपुर:

अक्‍सर आपने सुना होगा एक छोटी सी चींटी हाथी को पागल कर देती है या फिर किसी भी छोटी चीज को कभी छोटा नहीं समझना चाहिए. रविवार को कानपुर एयरपोर्ट पर कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जब एक छोटे से चूहे ने भारी-भरकम प्‍लेन के पहिए थाम दिए. दो घंटे से चकेरी एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस का प्‍लेन रनवे पर खड़ा रहा. वजह थी प्‍लेन के अंदर उछल-कूद करता एक चूहा और उसे तलाशते अधिकारी. आइए आपको बताते हैं कि यह सारा वाकया दरअसल था क्‍या. 

अचानक पड़ी चूहे पर नजर और... 

एक चूहे की वजह से कानपुर एयरपोर्ट पर इंडिगो एयरलाइंस की उड़ान काफी देर तक अटकी रही. बताया जा रहा है कि फ्लाइट दिल्‍ली जा रही थी और इसमें 140 यात्री सवार थे. चूहे की वजह से यात्री और एयरपोर्ट अधिकारी दोनों ही परेशान हुए. इस फ्लाइट को कनपुर एयरपोर्ट से 2:55 मिनट पर उड़ान भरनी थी. फ्लाइट टेक ऑफ करने ही वाली थी और सभी यात्री अपनी-अपनी सीट पर बैठ रहे थें कि इस बीच एक यात्री की नजर हवाई जहाज में उझल-कूद कर रहे एक चूहे पर पड़ी. 

यात्रियों को किया गया डी-बोर्ड 

हवाई जहाज के अंदर चूहा होने की सूचना एयर होस्टेस व कर्मचारियों को दी गई. सूचना मिलने के बाद सभी यात्रियों को जहाज से नीचे उतार दिया गया. चूहे की खोज करीब दो घंटे तक जारी रही. एयरपोर्ट के मीडिया प्रभारी विवेक सिंह ने एनडीटीवी से फोन पर बात करते हुए हवाई जहाज में चूहे के होने की जानकारी पर यात्रियों को डी-बोर्ड किया गया था. साथ ही ग्राउंड क्रू ने प्‍लेन में चूहे की तलाश की. 

Kanpur Airport, Kanpur News Hindi, Kanpur News Latest In Hindi
