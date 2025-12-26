आखिर ये सब तो.. रेप के आरोपी कुलदीप सेंगर के समर्थन में आए बृजभूषण शरण सिंह ने क्या-क्या कहा?

- बृजभूषण शरण सिंह ने उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सेंगर को साजिश के तहत फंसाया गया बताया.
- उन्होंने कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि कुलदीप सेंगर के साथ न्याय नहीं हुआ था.
- ब्राह्मण विधायकों की बैठक का समर्थन करते हुए उन्होंने इसे सामाजिक और राजनीतिक संवाद के लिए जरूरी बताया.
अपने बयानों के लिए अक्सर चर्चा में रहने वाले बीजेपी के कद्दावर नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह एक बार फिर अपने ताजा बयान को लेकर सुर्खियों में हैं. उन्होंने उन्नाव रेप कांड के दोषी कुलदीप सेंगर का खुलकर समर्थन करते हुए दावा किया है कि सेंगर को एक साजिश के तहत फंसाया गया था. कोर्ट से कुलदीप सेंगर को जमानत मिलने के फैसले का स्वागत करते हुए बृजभूषण ने कहा कि उनके साथ सरासर अन्याय हुआ था.
बृजभूषण शरण सिंह ने अपनी बात को खुद से जोड़ते हुए कहा कि जिस तरह कुलदीप सेंगर के खिलाफ षडयंत्र रचा गया, ठीक उसी तरह उनके खिलाफ भी एक 'वैश्विक साजिश' रची गई थी. उनका यह बयान ऐसे समय में आया है जब वह खुद भी पिछले लंबे समय से गंभीर विवादों और कानूनी प्रक्रियाओं का सामना कर रहे हैं.
ब्राह्मण विधायकों की बैठक पर क्या बोले बृजभूषण शरण सिंह
BJP के वरिष्ठ नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने हाल ही में लखनऊ में ब्राह्मण विधायकों की हुई बैठक का पुरजोर समर्थन किया है. उन्होंने कहा कि अगर ब्राह्मण समाज के विधायक एक साथ इकट्ठा होकर आपस में परिचय करते हैं, साथ भोजन करते हैं और देश-प्रदेश की समस्याओं या सामाजिक ताने-बाने पर चर्चा करते हैं, तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है.
बंगाल की वर्तमान स्थिति पर चिंता
वैश्विक और क्षेत्रीय मुद्दों पर अपनी राय रखते हुए उन्होंने बंगाल की वर्तमान स्थिति पर चिंता जताई और साथ ही हिंदुओं की घटती आबादी का मुद्दा उठाया. उन्होंने सवाल किया कि आजादी के समय पाकिस्तान और बांग्लादेश में हिंदुओं का जो प्रतिशत था, वह आज कहां है? सिंह ने जोर देकर कहा कि यह कोई नई समस्या नहीं है, लेकिन इस बार केंद्र सरकार और विशेष रूप से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस विषय को लेकर अत्यंत गंभीर हैं.
वहीं, अपने राजनीतिक भविष्य और 2029 के लोकसभा चुनाव को लेकर उन्होंने अपनी स्थिति स्पष्ट की. बृजभूषण शरण सिंह ने दोहराया कि वह आगामी चुनाव निश्चित तौर पर लड़ेंगे, जिसका समर्थन उनके सांसद बेटे ने भी किया है. उन्होंने विश्वास जताते हुए कहा कि जनता खुद उनके समर्थन में जुलूस निकालेगी और जनता के इसी भारी उत्साह के बीच वह एक बार फिर चुनावी मैदान में उतरेंगे.
अनुराग कुमार सिंह की रिपोर्ट
NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं