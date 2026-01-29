विज्ञापन
विशेष लिंक

देश को टूटने से बचा लिया...UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने वाले फैसले के स्वागत में बृजभूषण शरण सिंह

सुप्रीम कोर्ट ने विश्वविद्यालय परिसर में जाति आधारित भेदभाव को रोकने से संबंधित हालिया यूजीसी समानता विनियमन पर रोक लगा दी और कहा कि ये विनियम प्रथम दृष्टया ‘‘अस्पष्ट’’ प्रतीत होते हैं और इनका ‘‘दुरुपयोग’’ किए जाने की आशंका है.

Read Time: 2 mins
Share
देश को टूटने से बचा लिया...UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट के रोक लगाने वाले फैसले के स्वागत में बृजभूषण शरण सिंह
  • सुप्रीम कोर्ट ने यूजीसी के नए नियमों पर सुनवाई करते हुए फिलहाल रोक लगा दी है और अगली तारीख तय की है
  • पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हुए इसे देश को बचाने वाला कदम बताया
  • उन्होंने कहा कि यदि यूजीसी बिल लागू होता तो यह समाज में बड़े आंदोलन और तनाव का कारण बन सकता था
क्या हमारी AI समरी आपके लिए उपयोगी रही?
हमें बताएं।
अन्य न्यूज़ ब्रीफ
लखनऊ:

यूजीसी के नए नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की ओर से रोक लगाए जाने के फैसले पर पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह की प्रतिक्रिया सामने आई है. बृजभूषण शरण सिंह ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है और इसे देश को टूटने से बचाने वाला कदम बताया है. यूजीसी बिल पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए रोक लगा दी है और मामले में अगली सुनवाई की तारीख 19 फरवरी तय की है.

बृजभूषण शरण सिंह ने क्या कहा

इस फैसले पर प्रतिक्रिया देते हुए बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यदि यह बिल लागू हो जाता, तो यह एक बहुत बड़े आंदोलन का रूप ले सकता था और समाज के ताने‑बाने को नुकसान पहुंचाता. दरअसल, पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह गोंडा जिले के परसपुर क्षेत्र के पसका गांव में एक निजी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे. इसी दौरान मीडिया से बातचीत में उन्होंने यूजीसी नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक को सही ठहराया.

ये भी पढ़ें : UGC नियमों पर सुप्रीम कोर्ट की रोक वाले फैसले का अखिलेश, मायावती ने किया स्वागत, जानें क्या कुछ कहा

मुद्दे से शुरू में कर रहे थे किनारा

उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बहुत अच्छा काम किया है. उनका कहना था कि यदि यह कानून लागू होता, तो पूरे समाज में तनाव की स्थिति पैदा होती और इसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार की होती. सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने देश को एक बड़े संकट से बचाया है. इससे पहले बृजभूषण शरण सिंह ने यूजीसी बिल पर सार्वजनिक रूप से बोलने से किनारा किया था, लेकिन बाद में सोशल मीडिया के जरिए इस बिल का विरोध जताया और इसे लेकर आंदोलन की चेतावनी भी दी थी.

ये भी पढ़ें : UGC के नए नियम पर बीजेपी MLA अनिल सिंह ने अपनी ही सरकार पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत

उन्होंने यहां तक कहा था कि यह कानून देश को खंड‑खंड कर सकता है. अब, जब सुप्रीम कोर्ट ने एक याचिका पर सुनवाई करते हुए यूजीसी बिल पर रोक लगा दी है, तो बृजभूषण शरण सिंह ने इस फैसले का स्वागत करते हुए इसे देश हित में लिया गया फैसला बताया है.

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Brijbhushan Sharan Singh Reaction, Ugc Bill Supreme Court Stay, Ugc Law Controversy, Up Political News, Ugc Bill Protest, Indian Politics Ugc Bill
Get App for Better Experience
Install Now