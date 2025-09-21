विज्ञापन
लिव-इन पार्टनर को मारकर सूटकेस में भरा, 100 किलोमीटर दूर फेंकने से पहले हत्यारे ने ली सेल्फी

कानपुर पुलिस ने बताया कि आरोपी की आरोपी की पहचान फतेहपुर के बिदंकी के हरीखेड़ा निवासी सूरज उत्तम के तौर पर हुई है.

कानपुर:

उत्तर प्रदेश के कानपुर में एक प्रेमी ने अपनी प्रेमिका को ऐसी मौत दी है जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया. प्रेमी ने प्रेमिका की हत्या की और शव को सूटकेस में भरकर दोस्त की मदद से बाइक से ले जाकर शहर से 100 किमी दूर फेंक दिया. सिर्फ इतना ही नहीं शव को फेंकने से पहले उसने एक सेल्फी भी ली. आरोपी प्रेमी और उसके दोस्त ने गिरफ्तारी के बाद वारदात कबूल कर ली है. 

शक के चलते हुए झगड़ा 

कानपुर में हुई इस हैरान करने वाली घटना को अंजाम देने वाले युवक का नाम सूरज उत्तम है. उसका संबंध आकांक्षा नाम की लड़की से था. दोनों की दोस्ती इंस्टाग्राम से हुई थी. इसके बाद नजदीकियां बढ़ीं और दोनों लिव-इन में रहने लगे. कुछ समय बाद सूरज को शक हुआ कि उसकी लिव-इन पार्टनर का किसी और लड़के के साथ संबंध हैं. इसी को लेकर दोनों में झगड़ा हुआ और सूरज ने आकांक्षा को मौत के घर उतार दिया. 

कानपुर पुलिस ने बताया कि आरोपी की आरोपी की पहचान फतेहपुर के बिदंकी के हरीखेड़ा निवासी सूरज उत्तम के तौर पर हुई है. इस मामले में आरोपी सूरज की शव को ठिकाने लगाने के आरोप में उसके दोस्त आशीष को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. पुलिस युवती के शव की बरामदगी के प्रयास में लगी है. हालांकि अब तक शव के बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका है. 

इंस्‍टाग्राम पर हुई थी दोस्‍ती 

डीसीपी दक्षिण दीपेंद्र नाथ चौधरी ने बताया कि कानपुर देहात के रूरा के सुजनीपुर गांव की विजयश्री ने आठ अगस्त को हनुमंत विहार थाने में बेटी 20 वर्षीय आकांक्षा उर्फ माही के अपहरण की रिपोर्ट दर्ज कराई थी. वह बड़ी बहन के साथ बर्रा स्थित गुड फूड रेस्टोरेंट में काम करती थी. आरोपी भी पहले इसी रेस्टोरेंट में काम करता था. बाद में वह इलेक्ट्रिशियन का काम करने लगा था. इंस्टाग्राम पर आकांक्षा की आरोपित से दोस्ती हुई थी. इसके बाद दोनों में नजदीकियां बढ़ती गईं. 

बड़ी बहन से हुई अलग 

करीब दो महीने पहले आरोपी के कहने पर ही आकांक्षा ने बर्रा स्थित रेस्टोरेंट को छोड़कर हमीरपुर रोड के कान्हा रेस्टोरेंट में नौकरी कर ली थी. इतना ही नहीं वह बर्रा में रहने वाली बड़ी बहन प्रतीक्षा से अलग होकर हनुमंत विहार में प्रमोद तिवारी के मकान में किराए पर उसके साथ लिव-इन में रहने लगी थी. 21 जुलाई को आरोपित सूरज को आकांक्षा का किसी और लड़के से प्रेम संबंध होने की जानकारी हुई. इस पर दोनों के बीच जमकर झगड़ा हुआ. इसके बाद रात 10:30 बजे दोनों कमरे में पहुंचे. दोनों के बीच कहासुनी के दौरान हाथापाई होने पर आरोपित सूरज ने गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. 

लाश फेंकने के लिए गए बांदा 

हत्या के बाद आरोपी ने अपने दोस्त आशीष को बुलाया. दोस्त के आने के बाद दोनों ने शव को एक सूटकेस में भरा. इसके बाद बाइक से सूटकेस को ले जाकर रात 2:30 बजे बांदा जिले के चिल्ला पुल से यमुना नदी में फेंक दिया. डीसीपी दक्षिण ने बताया कि पहले तो आरोपित पुलिस को गुमराह करता रहा. लेकिन घटना के दिन मृतका के साथ उसकी लोकेशन और लगातार मोबाइल बातचीत का जिक्र होने पर वह टूट गया. इसके बाद हत्या कबूल करते हुए पूरी घटना का राजफाश किया. पुलिस ने यह भी खुलासा किया है कि आरोपित ने शव को सूटकेस में भरकर यमुना में फेंकने से पहले सेल्फी भी ली थी, पुलिस को आरोपित के मोबाइल से वह फोटो भी मिली है. 

