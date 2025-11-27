विज्ञापन
बारात में विशेष समुदाय ने बारात पर लाठी डंडों से किया हमला, हमले का वीडियो वायरल 

पूरा मामला ललितपुर के थाना जखौरा अंतर्गत क्षेत्र का है. यहां बारातियों पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया. लाठी डंडे चलते देख बारातियों में भगदड़ मच गई जबकि एक बाराती हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया.

बारात में विशेष समुदाय ने बारात पर लाठी डंडों से किया हमला, हमले का वीडियो वायरल 
  • ललितपुर के थाना जखौरा क्षेत्र में बारातियों पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने लाठी डंडों से हमला किया था.
  • इस हमले में गंभीर रूप से घायल एक बाराती को ग्वालियर रेफर किया गया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई.
  • विवाद की शुरुआत बारात में लगी बघी की लाइट खराब होने और उसे जलाने को लेकर हुई बहस से हुई थी.
ललितपुर:

यूपी के ललितपुर में बारातियों पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने लाठी डंडों से हमला कर दिया. इसमें घायल एक बाराती की इलाज के दौरान मौत हो गई. बाराती की मौत के बाद आक्रोशित परिजनों और ग्रामीणों ने थाने में जमकर हंगामा काटा. वहीं पुलिस ने परिजनो की तहरीर के बाद चार आरोपियों पर सुसंगत धाराओं में मामला पंजीकृत कर उन्हें गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया है. 

गंभीर रूप से घायल बाराती 

पूरा मामला ललितपुर के थाना जखौरा अंतर्गत क्षेत्र का है. यहां बारातियों पर एक विशेष समुदाय के लोगों ने अचानक लाठी डंडों से हमला कर दिया. लाठी डंडे चलते देख बारातियों में भगदड़ मच गई जबकि एक बाराती हमले में गंभीर रूप से घायल हो गया. इसे आनन-फानन में ग्वालियर रेफर किया गया जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई. इसके बाद परिजनों और ग्रामीणों ने थाने में जमकर हंगामा काटा. दरअसल 23 नवंबर को मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले से ललितपुर के जखौरा में रैकवार समाज की एक बारात आई. 

क्‍या था पूरा मामला 

बारात बैंड बाजे के साथ लड़की पक्ष के घर जाने लगी लेकिन बीच रास्ते में ही बारात में दूल्हे के लिए लगाई गई बघ्‍घी की लाइट बंद हो गई तो बारातियों ने बघ्‍घी चालक से लाइट जलाने के लिए कहा. लेकिन किसी बात को लेकर बारातियों और बघ्‍घी चालक इरशाद के बीच विवाद हो गया. इसके बाद इरशाद ने अपने सहयोगियों को बुला लिया और एक साथ बारात पर लाठी डंडों से हमला कर दिया. हमले के दौरान सागर रैकवार नाम का एक बाराती गंभीर रूप से घायल हो गया. उसकी मध्यप्रदेश के ग्वालियर अस्पताल में उपचार के दौरान मौत हो गई. बाराती की मौत बाद परिजनो और ग्रामीणों में बघ्‍घी चालक इरशाद और उसके सहयोगियों के विरुद्ध जमकर आक्रोश फैला और उन्होंने थाने में जमकर प्रदर्शन किया. 

चारों आरोपियों को कोर्ट में किया गया पेश 

इसके बाद पुलिस ने आरोपी इरशाद, इमरान, रशीद और अजमेरी के विरुद्ध मामला पंजीकृत कर उन्हें गिरफ्तार कर लिया. इस मामले में अपर पुलिस अधीक्षक कालू सिंह ने बताया कि थाना जखौरा  में 24 नवंबर को जमुना प्रसाद की पुत्री की शादी में आए हुए रथ की लाइट खराब हो जाने की वजह से रथ चालक उसके साथियों और बारातियों के बीच लाइट खराब हो जाने की वजह से दोनों पक्षों में मारपीट का मामला  थाना जखौरा में मामला पंजीकृत कर लिया गया था. 25 नवंबर को इलाज के दौरान घायल सागर की मौत हो जाने के बाद धाराओं को बढ़ाकर चारों आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया है.  

ललितपुर से ब्रजेश पंथ की रिपोर्ट 

