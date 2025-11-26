विज्ञापन
यूपी में SIR में लापरवाही पर 50 से ज्यादा BLO का वेतन रोका, 5 शिक्षामित्र सस्पेंड

यूपी के श्रावस्ती में इन दिनों एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है. 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है. जगह-जगह बीएलओ कैंप लगाकर मतदाताओं से उनकी लीगल डाक्यूमेंट्स लेकर उनकी वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा और घटा रहे हैं

  • श्रावस्ती जिले में 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर एसआईआर कार्य तेजी से और व्यवस्थित तरीके से चल रहा है
  • बीएलओ कैंप लगाकर मतदाताओं से कानूनी दस्तावेज लेकर वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और घटाने का काम किया जा रहा है
  • मृत, डुप्लीकेट और स्थानांतरित मतदाताओं के नाम वोटर सूची से हटाकर सूची को शुद्ध किया जा रहा है
श्रावस्ती में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है जगह-जगह कैंप लगा कर मतदाताओं का नाम बढ़ाया और घटाया जा रहा है. मृत, डुप्लीकेट, शिफ्टेड मतदाताओं का नाम सूची से हटाया जा रहा है. वहीं इस काम में लापरवाही करने वाले बीएलओ के ऊपर कारवाई भी की जा रही है जिसके चलते श्रावस्ती जनपद में पांच शिक्षामित्र को निलंबित कर दिया गया है और 50 से अधिक बीएलओ पर वेतन रोक कर उन पर कार्रवाई की जा रही है.

जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे ने कहा कि जो बीएलओ एसआईआर में शिथिलता बरतेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो बेहतरीन काम करेंगे उनको सम्मानित भी किया जाएगा.

Uttar Pradesh News In Hindi, SIR 2025
