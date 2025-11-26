यूपी में SIR में लापरवाही पर 50 से ज्यादा BLO का वेतन रोका, 5 शिक्षामित्र सस्पेंड

यूपी के श्रावस्ती में इन दिनों एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है. 2003 की वोटर लिस्ट के आधार पर लिस्ट का शुद्धिकरण किया जा रहा है. जगह-जगह बीएलओ कैंप लगाकर मतदाताओं से उनकी लीगल डाक्यूमेंट्स लेकर उनकी वोटर लिस्ट में नाम बढ़ा और घटा रहे हैं और एसआईआर के काम मे लापरवाही बरतने वाले बीएलओ पर बड़ी कार्रवाई भी की जा रही है.

श्रावस्ती में एसआईआर का काम तेजी से चल रहा है जगह-जगह कैंप लगा कर मतदाताओं का नाम बढ़ाया और घटाया जा रहा है. मृत, डुप्लीकेट, शिफ्टेड मतदाताओं का नाम सूची से हटाया जा रहा है. वहीं इस काम में लापरवाही करने वाले बीएलओ के ऊपर कारवाई भी की जा रही है जिसके चलते श्रावस्ती जनपद में पांच शिक्षामित्र को निलंबित कर दिया गया है और 50 से अधिक बीएलओ पर वेतन रोक कर उन पर कार्रवाई की जा रही है.

जिलाधिकारी अश्वनी कुमार पांडे ने कहा कि जो बीएलओ एसआईआर में शिथिलता बरतेंगे तो उन पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी और जो बेहतरीन काम करेंगे उनको सम्मानित भी किया जाएगा.