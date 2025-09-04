शेरनी ने शेरनी पैदा किया है, मेमना नहीं... 'टोटी चोरी' विवाद के हंगामे पर BJP विधायक केतकी सिंह का पलटवार

BJP की महिला विधायक केतकी सिंह और उनकी बेटी विभावरी सिंह ने NDTV से सपा के प्रदर्शन पर एक्सक्लूसिव बात की. केतकी सिंह ने घर में अकेली बेटी के सामने प्रदर्शन के सवाल पर कहा कि पहले थोड़ा डर गई थी, लेकिन जिस तरह मेरी बेटी ने सपाइयों का सामना किया, मैं कह सकती हूँ कि शेरनी ने शेरनी पैदा किया है, मेमना नहीं. दरअसल केतकी सिंह ने अखिलेश यादव पर टोटी चोरी से जुड़ा एक बयान दे दिया. इस बयान को लेकर केतकी सिंह के घर कल सपा के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया था.

टोटी चोर के मामले में क्या बोलीं थी केतकी सिंह

दरअसल केतकी सिंह ने कहा था, पहले अखिलेश यादव ये बताएं कि जब सीएम आवास छोड़ा था तो टोंटियां कहां गई. अभी तक वो टोंटियां मिली नहीं हैं वापस, सरकारी टोटियां हैं. उनके इस बयान के बाद सपा के कार्यकर्ताओं ने उनके घर पर जाकर प्रदर्शन किया था.

सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान पति के साथ बलिया में थी विधायक

जब ये प्रदर्शन चल रहा था तब केतकी सिंह और उनके पति बलिया में थे. घर में बेटी विभावरी कुक और ड्राइवर के साथ अकेली थी. इस मामले में केतकी सिंह ने कहा कि जब उनकी बेटी ने बताया तो वो थोड़ा डर गईं, लगा कि कैसे भी जल्दी से लखनऊ पहुंच जायें. हालांकि बेटी ने बाहर आकर जो रूख दिखाया, उसके बाद उनका डर ख़त्म हो गया.

विधायक की बेटी ने कहा था- अगर मेरे ऊपर उंगली उठाई तो मां बीच से फाड़ देगी

बीजेपी विधायक केतकी सिंह की दसवीं में पढ़ने वाली बेटी विभावरी ने सपा कार्यकर्ताओं के प्रदर्शन के दौरान बड़ी हिम्मत दिखाई थी. उन्होंने कहा था कि अगर मेरे ऊपर उंगली उठाई तो मेरी मां बीच से फाड़ देगी. उनका यह बयान वायरल भी हुआ. विभावरी ने कहा कि सुबह-सुबह केतकी सिंह मुर्दाबाद के नारे सुनने की उम्मीद नहीं थी. डर लगा लेकिन फिर सोचा कि इनसे क्यों डरना.

विधायक की बेटी ने कहा था- न तो मेरी मां आपसे डरती है और न ही मैं

विधायक की बेटी ने कहा, ‘‘मुझे उनसे एक बात कहनी है: आप चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, मैं नहीं डरूंगी. लेकिन अगर आपने मुझ पर उंगली उठाई, तो मेरी मां आपको बीच से फाड़ देगी। बलिया जाओ... वहां उनसे बात करो. लेकिन घर में अकेली एक किशोरी को डराना राजनीति नहीं है. न तो मेरी मां आपसे डरती है, न ही मैं.''

केतकी सिंह बोलीं- मैं अपने बयान पर कायम

उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव के परिवार की इज्जत करती हैं. लेकिन अखिलेश जी को अपने कार्यकर्ताओं को समझाना चाहिए. केतकी सिंह ने कहा कि हमला करना है तो उनपर करें, उनके परिवार को निशाना क्यों बना रहे हैं? उन्होंने अपने बयान पर क़ायम रहते हुए कहा कि जब विपक्ष पीएम मोदी की मां पर टिप्पणी करेगा, वोट के लिए हमें चोर कहेगा तो हम भी टोटी चोरी की बात ज़रूर करेंगे.

