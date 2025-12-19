अखिलेश यादव ने लेखपाल भर्ती में OBC की हकमारी का लगाया आरोप, आरक्षण पर योगी आदित्यनाथ सरकार को घेरा

सपा प्रमुख अखिलेश यादव बीजेपी पर हमले का कोई भी मौका हाथ से नहीं जाने देते हैं. एक बार फिर उन्होंने बीजेपी और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यानथ सरकार पर हमला बोला है. इस बार उन्होंने उत्तर प्रदेश में लेखपालों की भर्ती के लिए आए विज्ञापन को लेकर हमला बोला है. उनका आरोप है कि इस भर्ती में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के हकों की हकमारी की गई है. उनका कहना है कि ओबीसी को निर्धारित आरक्षण नहीं दिया गया है, जबकि ईडब्लूएस कैटेगरी में आरक्षण के नियमों का पूरा पालन किया गया है. आरक्षण के बहाने से ही अखिलेश यादव ने यूपी बीजेपी के नए अध्यक्ष पंकज चौधरी पर भी निशाना साधा है.
अखिलेश यादव ने एक्स पर क्या लिखा है
अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया साइट 'एक्स' पर लिखा. ''भाजपा OBC के लिए संविधान द्वारा निश्चित 27% आरक्षण में से 1/3 आरक्षण को नकारकर अपना असली ‘संविधान-आरक्षण विरोधी' चेहरा दिखा रही है. अब नये नवेले भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष जी सामने आएं और ओबीसी आरक्षण की हकमारी से बचाएं.'' इसके साथ ही उन्होंने लेखपाल भर्ती में आरक्षण का विवरण भी दिया है.
विवरण:
उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग लेखपाल भर्ती-
उन्होंने लिखा है,विवरण: उत्तर प्रदेश राजस्व विभाग लेखपाल भर्ती: कुल पद हैं- 7994. OBC के लिए सिर्फ 1441 पद आरक्षित. 27% ओबीसी आरक्षण के हिसाब से कुल 2158 पद OBC के लिए आरक्षित होने चाहिए. ओबीसी के 717 लेखपाल के पद की भर्ती होने से पहले लूट. EWS को 10 परसेंट के हिसाब से पूरी 792 पोस्ट दी गयी हैं.
इस बीच ऐसी खबरें हैं कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार शाम हुई एक बैठक में अधिकारियों को सरकारी नौकरियों में आरक्षण के नियमों का पूरी तरह से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं. इस बैठक में लेखपाल भर्ती में आरक्षण का भी मुद्दा उठा था. प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी, एससी वर्ग को 21 फीसदी और एसटी वर्ग को दो फीसदी आरक्षण देने का प्रावधान है. वहीं सामान्य कैटेगरी के गरीब अभ्यर्थियों के लिए 10 फीसदी आरक्षण का प्रावधान है.
