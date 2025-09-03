'मेरी मां बीच से फाड़ देगी...' तेजतर्रार BJP विधायक की बेटी ने सपा कार्यकर्ताओं को दी धमकी

उत्‍तर प्रदेश की महिला विधायक की बेटी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से बेहद नाराज़ हैं. बीजेपी विधायक केतकी सिंह के cस्थित घर पर आज सपा महिला सभा की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन से नाराज़ बीजेपी विधायक की बेटी ने बयान जारी कर कहा कि अगर मेरे ऊपर उंगली उठाई तो मेरी मां बीच से फाड़ देगी.

यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मंगलवार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक विवादित बयान दिया था. उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कहा था कि अखिलेश सीएम आवास छोड़ने के बाद टोटी कहां चली गई थीं? इस बयान से नाराज सपा की महिला कार्यकर्ता बीजेपी एमएलए केतकी सिंह के लखनऊ के गुलिस्ता स्थित घर पर प्रदर्शन करने पहुंचे.

केतकी सिंह घर पर नहीं थीं और उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी. ऐसे में विधायक केतकी सिंह की बेटी ने इस प्रदर्शन से नाराज़गी जताते हुए कहा कि अगर सपा को प्रदर्शन करना है, तो वहां करे जहां विधायक मौजूद हैं. उनकी 16 साल की बेटी घर के अंदर अकेली थी, तब प्रदर्शन करना ठीक नहीं है.

बीजेपी की केतकी सिंह बलिया ज़िले की बांसडीह विधानसभा सीट से विधायक हैं. पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपने आप को फ़ायरब्रांड नेता के तौर पर बनाने की कोशिश की है. उन्होंने हिंदू-मुस्लिम राजनीति को लेकर कई बयान दिए, जिसको लेकर सियासी विवाद छिड़ गया. सपा अध्यक्ष पर टोटी को लेकर दिए ताज़ा बयान को लेकर भी विवाद शुरू होता दिख रहा है.

ये भी पढ़ें :- UP में तो प्रवासी मुख्यमंत्री, घुसपैठिया किसको मानें? SIR पर NDTV से बोले अखिलेश