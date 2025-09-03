विज्ञापन
'मेरी मां बीच से फाड़ देगी...' तेजतर्रार BJP विधायक की बेटी ने सपा कार्यकर्ताओं को दी धमकी

यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मंगलवार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक विवादित बयान दिया था. उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कहा था कि अखिलेश सीएम आवास छोड़ने के बाद टोटी कहां चली गई थीं?

'मेरी मां बीच से फाड़ देगी...' तेजतर्रार BJP विधायक की बेटी ने सपा कार्यकर्ताओं को दी धमकी
मेरे ऊपर उंगली उठाया तो मेरी मां बीच से फाड़ देगी...
उत्‍तर प्रदेश की महिला विधायक की बेटी समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं से बेहद नाराज़ हैं. बीजेपी विधायक केतकी सिंह के cस्थित घर पर आज सपा महिला सभा की कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया. इस प्रदर्शन से नाराज़ बीजेपी विधायक की बेटी ने बयान जारी कर कहा कि अगर मेरे ऊपर उंगली उठाई तो मेरी मां बीच से फाड़ देगी.  

यूपी की बीजेपी विधायक केतकी सिंह ने मंगलवार समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर एक विवादित बयान दिया था. उन्होंने अखिलेश यादव को लेकर कहा था कि अखिलेश सीएम आवास छोड़ने के बाद टोटी कहां चली गई थीं? इस बयान से नाराज सपा की महिला कार्यकर्ता बीजेपी एमएलए केतकी सिंह के लखनऊ के गुलिस्ता स्थित घर पर प्रदर्शन करने पहुंचे. 

केतकी सिंह घर पर नहीं थीं और उनकी नाबालिग बेटी घर पर अकेली थी. ऐसे में विधायक केतकी सिंह की बेटी ने इस प्रदर्शन से नाराज़गी जताते हुए कहा कि अगर सपा को प्रदर्शन करना है, तो वहां करे जहां विधायक मौजूद हैं. उनकी 16 साल की बेटी घर के अंदर अकेली थी, तब प्रदर्शन करना ठीक नहीं है. 

बीजेपी की केतकी सिंह बलिया ज़िले की बांसडीह विधानसभा सीट से विधायक हैं. पिछले कुछ महीनों में उन्होंने अपने आप को फ़ायरब्रांड नेता के तौर पर बनाने की कोशिश की है. उन्होंने हिंदू-मुस्लिम राजनीति को लेकर कई बयान दिए, जिसको लेकर सियासी विवाद छिड़ गया. सपा अध्यक्ष पर टोटी को लेकर दिए ताज़ा बयान को लेकर भी विवाद शुरू होता दिख रहा है.

