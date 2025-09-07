विज्ञापन
विशेष लिंक

बीजेपी विधायक ने एक साल तक अपनी जमीन न बेचने की अपील की, जानिए क्यों 

नंद किशोर गुर्जर पर पिछले दिनों बीजेपी भी नाराज थी. उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्‍यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

Read Time: 2 mins
Share
बीजेपी विधायक ने एक साल तक अपनी जमीन न बेचने की अपील की, जानिए क्यों 

यूपी के गाजियाबाद के लोनी से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर का बड़ा बयान सामने आया है. विधायक नंद किशोर गुर्जर ने कहा कि चारों तरफ सूअर और बांग्लादेशी रोहिंग्या बसाए जा रहे हैं, जो देश का बेड़ा गर्क करेंगे. उन्होंने साफ कहा कि इस वजह से उन्हें तकलीफ होती है और इसी कारण उन्होंने अधिकारियों से मीटिंग कर कहा था कि यहां केवल मथुरा, पूर्वांचल या बिहार के लोग ही बसाए जाएं. साथ ही उन्होंने ग्रामीणों से अपील की कि आने वाले एक साल तक अपनी जमीन न बेचें. 

बागपत के डगरपुर गांव में आयोजित योग कार्यक्रम में पहुंचे विधायक के इस बयान के बाद अब राजनीति गर्माना तय माना जा रहा है. दरअसल, लोनी विधायक बागपत के डगरपुर गांव में आज योग करने पहुंचे थे.

यहां योग के बाद उन्होंने मौजूद लोगों को संबोधित करते हुए ये बयान दिया. लोनी विधायक का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है.

नंद किशोर गुर्जर पर पिछले दिनों बीजेपी भी नाराज थी. उत्तर प्रदेश के भाजपा अध्‍यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने लोनी से भाजपा विधायक नंदकिशोर गुर्जर को कारण बताओ नोटिस जारी किया था.

भाजपा प्रदेश महामंत्री गोविन्द नारायण शुक्ला ने बताया था कि कारण बताओ नोटिस में नन्दकिशोर गुर्जर से पिछले कुछ समय से सार्वजनिक स्‍थानों पर की जा रही सरकार की आलोचना के साथ ही उनके वक्‍तव्‍यों और कृत्‍यों से पार्टी की प्रतिष्‍ठा को पहुंचे नुकसान के लिए स्‍पष्‍टीकरण मांगा गया है. 

पूरी स्टोरी पढ़ें

NDTV.in पर ताज़ातरीन ख़बरों को ट्रैक करें, व देश के कोने-कोने से और दुनियाभर से न्यूज़ अपडेट पाएं

फॉलो करे:
Nand Kishore Gurjar, Loni, Ghaziabad, Bjp
Get App for Better Experience
Install Now
Listen to the latest songs, only on JioSaavn.com