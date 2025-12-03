विज्ञापन
शून्य से 77 सीट तक पहुंचे, अब सरकार की तैयारी... 'मिशन बंगाल' में जुटे PM मोदी, सांसदों संग तय किया एजेंडा

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में बीजेपी ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी. हालांकि 2024 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी के प्रदर्शन में गिरावट आई. साल 2019 से 2024 में 6 सीटों का नुकसान हुआ और वोट शेयर में 1.56 प्रतिशत की कमी आई. 

पश्चिम बंगाल के सांसदों के साथ बैठक करते पीएम मोदी.
  • BJP ने बिहार में मिली बड़ी जीत के बाद पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 की तैयारी शुरू कर दी है.
  • PM नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के BJP सांसदों से संसद में मुलाकात कर कड़ी मेहनत करने को कहा है.
  • पश्चिम बंगाल विधानसभा में कुल 294 सीटें हैं, बहुमत के लिए 148 सीटें चाहिए, वर्तमान में यहां TMC की सरकार है.
नई दिल्ली:

West Bengal Assembly Elections 2026: बिहार में मिली प्रचंड जीत के बाद अब भारतीय जनता पार्टी (BJP) पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है. पश्चिम बंगाल में 2026 के मार्च-अप्रैल में विधानसभा चुनाव होना है. बीजेपी अभी से अपनी रणनीति बनाने में जुट गई है. इसी कड़ी में बुधवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के बीजेपी सांसदों से संसद भवन में मुलाकात की. इस मुलाकात में पीएम मोदी ने सांसदों से राज्य में कड़ी मेहनत करने को कहा है. इससे यह साफ़ हो गया है कि बीजेपी का अब अगला फोकस बंगाल है, जहां पार्टी आज तक सरकार नहीं बना पाई है. जिसके लिए बीजेपी का तंत्र पूरी तरह से एक्टिव हो चुका है.

उल्लेखनीय हो कि पश्चिम बंगाल में विधानसभा की कुल सीटें 294 है. यहां बहुमत का आंकड़ा 148 है. राज्य में इस समय तृणमूल कांग्रेस की सरकार है. जबकि भारतीय जनता पार्टी मुख्य विपक्षी दल है. 

मोदी राज में कई राज्यों में खिला कमल, लेकिन बंगाल फतह बाकी

बीजेपी बंगाल में कमल खिलाने की कोशिश में लंबे समय से लगी है. प्रधानमंत्री मोदी के साल 2014 में पीएम बनने के बाद से बीजेपी का जीत का क्रम लगातार चलता जा रहा है. पार्टी ने उन राज्यों में भी सरकार बनाई, जहां कभी उसकी सरकार नहीं बनी, लेकिन बंगाल फतह करने का बीजेपी का सपना अभी तक अधूरा है. 

बीते 4 चुनाव में बंगाल में बढ़ा है बीजेपी का वोट शेयर

पिछले अगर 4 चुनावों को देखे तो बीजेपी का वोट शेयर बंगाल में तेजी से बढ़ा है. साल 2006 के विधानसभा चुनाव में बंगाल में बीजेपी का खाता भी नहीं खुला था, बीजेपी का वोट शेयर मात्र 2 प्रतिशत था. लेकिन 2021 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी का बंगाल में वोट शेयर बढ़कर 38 प्रतिशत हो गया. मतलब कि 15 साल में बीजेपी ने बंगाल में अपना वोट शेयर 36 प्रतिशत बढ़ाया है. 

2021 के चुनाव में बीजेपी ने बंगाल में जीती 77 सीटें

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2021 में बीजेपी ने 77 सीटों पर जीत हासिल की थी. यह पहला मौका था, जब पार्टी ने दहाई के आंकड़े को पार किया. साल 2014 जब से PM मोदी केंद्र की सता में आए हैं तब से बीजेपी ने राज्य में 28 प्रतिशत वोट शेयर बढ़ाया है. 

लोकसभा चुनाव 2024 में बीजेपी को लगा था झटका

आंकड़े बता रहे हैं कि बीजेपी का ग्राफ बंगाल में बढ़ रहा है और इसलिए पीएम के साथ सांसदों की मीटिंग महत्वपूर्ण हो जाती है. लोकसभा चुनाव में भी पार्टी ने अपना प्रदर्शन अच्छा किया लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में पार्टी का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा. साल 2019 से 2024 में 6 सीटों का नुकसान हुआ और वोट शेयर में 1.56 प्रतिशत की गिरावट आई. 

देखना होगा किस करवट बैठेगा बंगाल का सियासी ऊंट

अगले साल बंगाल में होने वाला विधानसभा चुनाव टीएमसी और बीजेपी दोनों के लिए महत्वपूर्ण है. सवाल है कि ममता बनर्जी चौथी बार मुख्यमंत्री बन पाएंगी या बीजेपी राज्य में अपनी सरकार बनाने में सफल हो पाएगी. बंगाल के चुनाव को लेकर राज्य की राजनीति जोर पकड़ती जा रही है. अब देखना इस बार बंगाल का सियासी ऊंट किस करवट बैठता है.

