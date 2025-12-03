विज्ञापन
दिल्ली एमसीडी नतीजे, जानिए 12 सीटों में कौन जीता कौन हारा, पूरी लिस्ट देखिए

दिल्ली एमसीडी उपचुनावों के नतीजे घोषित हो गए हैं. बीजेपी को 7 सीटों पर जीत मिली है जबकि आप ने 3 सीटों पर कब्जा जमाया है.

दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे
  • दिल्ली में 12 सीटों में हुए एमसीडी उपचुनाव के नतीजे आ चुके हैं
  • 12 सीटों में बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत हासिल की है, उसे पिछली बार के मुकाबले 2 सीटों का नुकसान हुआ है
  • आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर कब्जा किया है, वहीं कांग्रेस ने संगम विहार सीट जीतकर अपना खाता खोला है
नई दिल्ली:

दिल्ली एमसीडी चुनाव के नतीजे घोषित हो गए हैं. बीजेपी ने कुल 7 सीटों पर कब्जा किया है वहीं, आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर विजय हासिल की है. संगम विहार सीट से कांग्रेस के कैंडिडेट को विजय मिली है जबकि चांदनी महल से मोहम्मद इमरान ने निर्दलीय जीत हासिल की है. 
 

MCD के 12 वार्डों के उपचुनाव में बीजेपी ने 7 सीटें जीती हैं जबकि आम आदमी पार्टी ने 3 सीटों पर जीतीं, 1 कांग्रेस को मिली जबकि एक पर ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक (AIFB) के प्रत्याशी ने जीत हासिल की है. नीचे विनर कैंडिडेट की लिस्ट देखिए. 

सीटविजयी कैंडिडेट/ पार्टी जीत का अंतर 
विनोद नगरसरला चौधरी (BJP)1,769 वोटों से जीतीं
द्वारका बीमनीषा देवी (BJP)9,100 वोटों से जीत
अशोक विहारवीना असीजा (BJP)405 मतों से जीतीं
ग्रेटर कैलाशअंजुम मॉडल (BJP)4,165 मतों से जीत
दिंचाऊं कलारेखा रानी (BJP) 5,637 मतों से जीत
चांदनी महलमोहम्मद इमरान (AIFB)4,592 वोटों से जीत 
मुंडकाअनिल (AAP)1,577 मतों से जीत
संगम विहार एसुरेश चौधरी (कांग्रेस) 3,628 मतों से जीत
शालीमार बाग बीअनीता जैन  (BJP)10,101 मतों से जीत
दक्षिण पुरीराम स्वरूप कनौजिया (AAP)2,262 मतों से जीत
चांदनी चौकसुमन कुमार गुप्ता (BJP)1,182 मतों से जीत
नारायणाराजन अरोड़ा (AAP) 148 मतों से जीत 

कांग्रेस के लिए राहत आई!

इस बार के उपचुनाव में कांग्रेस के लिए खुशखबरी मिली है. पार्टी ने संगम विहार सीट से जीत हासिल की है. पिछले तीन विधानसभा चुनाव में बेहद खराब प्रदर्शन के दौर से गुजर रहे कांग्रेस के लिए ये खुशखबरी से कम नहीं है. पार्टी के कैंडिडेट सुरेश चौधरी ने 3,628 मतों से जीत हासिल की है. 

वोट शेयर में बीजेपी की बल्ले-बल्ले 

वोट शेयर के मामले में बीजेपी ने इस चुनाव में अपने विरोधी दलों पर बड़ी बढ़त बनाई है. बीजेपी को 12 सीटों पर कुल 45.09 प्रतिशत वोट मिले हैं. आम आदमी पार्टी को इन सीटों पर कुल 34.95 फीसदी वोट मिले हैं जबकि कांग्रेस को 12 सीटों पर कुल 13.44 प्रतिशत वोट मिले हैं. ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक को कुल 4.38 प्रतिशत वोट मिले हैं.

