यूपी के आजमगढ़ में गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में नहाती हुई लड़कियों का वीडियो बनाया, ऐसे फूटा भांडा

आरोप सिर्फ़ वीडियो बनाने तक का नहीं है. आरोप तो ये भी है कि आरोपी छात्राओं को धमका भी रहा था कि अगर शिकायत की तो वीडियो वायरल कर देगा. रवि सिंह की रिपोर्ट पढ़िए...

  • आजमगढ़ के एक गर्ल्स हॉस्टल में कैमरा लगाकर छात्राओं के वीडियो बनाने वाले आरोपी को लड़कियों ने पकड़ लिया.
  • आरोपी हिमांशु राय इसी हॉस्टल में परिवार के साथ रहता था और छात्राओं को वीडियो वायरल करने की धमकी देता था.
  • पुलिस ने आरोपी के मोबाइल और लैपटॉप से करीब चालीस अश्लील वीडियो बरामद किए हैं.
यूपी के आजमगढ़ में एक गर्ल्स हॉस्टल के बाथरूम में कैमरा लगाकर लड़कियों का वीडियो बनाने वाले को लड़कियों ने बड़ा सबक सीखा दिया है. हॉस्टल में रहने वाली लड़कियों को जब इसकी भनक हुई तो आरोपी को पकड़कर पुलिस को सौंप दिया. मामला आजमगढ़ शहर कोतवाली क्षेत्र की हीरापट्टी कॉलोनी का है. 

कैसे पकड़ा गया आरोपी

यहां बने गर्ल्स हॉस्टल में पैरामेडिकल, पॉलिटेक्निक और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रही छात्राएं परिवार के साथ रहती हैं. रविवार शाम नहा रही 10वीं की छात्रा ने रोशनदान पर मोबाइल देखा और शोर मचा दिया. अन्य छात्राओं ने मौके पर आरोपी हिमांशु राय को रंगे हाथ पकड़ लिया. आरोपी हिमांशु राय भी इसी हॉस्टल में परिवार के साथ रहता है. 

40 अश्लील वीडियो मिले

आरोप सिर्फ़ वीडियो बनाने तक का नहीं है. आरोप तो ये भी है कि आरोपी छात्राओं को धमका भी रहा था कि अगर शिकायत की तो वीडियो वायरल कर देगा. पुलिस ने युवक को गिरफ्तार कर लिया. उसके मोबाइल और लैपटॉप से करीब 40 अश्लील वीडियो मिले हैं. जांच में सामने आया कि आरोपी पिछले एक साल से वीडियो बना रहा था.

मधुबन एसपी सिटी कुमार सिंह ने कहा,  “एक युवक को छात्राओं ने रंगे हाथ पकड़ा है. उसके पास से कई वीडियो बरामद हुए हैं. मुकदमा दर्ज कर आरोपी से पूछताछ की जा रही है. इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों को फोरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है.”
 

