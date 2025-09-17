विज्ञापन
UP की बेकाबू भीड़! चोर-चोर का शोर सुनते ही लड़के को पीट-पीटकर किया अधमरा

उत्तर प्रदेश में भीड़ बिना सोचे-समझे एक आवाज पर मारने दौड़ पड़ती है. कानपुर और आजमगढ़ इस बात के ताजा उदाहरण हैं. यहां चोर समझकर युवकों को बुरी तरह पीटा गया.

चोरी के शक में भीड़ ने की पिटाई.
  • कानपुर में भीड़ ने चोरी के शक में 5 लोगों को बेरहमी से पीटा, एक युवक गंभीर रूप से घायल हुआ है.
  • कानपुर पुलिस ने मारपीट के मामले में 44 लोगों को गिरफ्तार किया है. हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया गया है.
  • आजमगढ़ में एक मंदबुद्धि युवक को चोरी के शक में पीट-पीटकर गंभीर रूप से घायल कर दिया गया.
कानपुर:

उत्तर प्रदेश में भीड़ बेकाबू होती जा रही है. कहीं से 'चोर-चोर' की आवाज सुनी नहीं बस दौड़ पड़े (UP Mob Attack) पीटने. कानपुर और आजमगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ. बेकाबू भीड़ ने चोरी के शक में कुछ लोगों को बुरी तरह से पीट दिया. चोर-चोर की अफवाहें यहां हिंसक रूप ले चुकी हैं. लोग न कुछ देखते हैं और न ही समझते हैं, बस मारने दौड़ पड़ते हैं. ताजा मामला कानपुर के चकेरी इलाके का है. यहां पर भीड़ ने दो अलग-अलग घटनाओं में 5 लोगों को चोर समझकर बेरहमी से पीट दिया, जिसमें एक युवक मौत से जूझ रहा है. इस 'भीड़तंत्र' पर पुलिस ने बड़ा प्रहार करते हुए 24 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है और हत्या की कोशिश का मुकदमा भी दर्ज किया है. वहीं आजमगढ़ में भी कुछ ऐसा ही हुआ है.

पीटने के आरोप में 44 गिरफ्तार

पीटे जाने के मामले में कानपुर में पुलिस ने अब तक कुल 44 लोगों को गिरफ्तार किया है. कानपुर कमिश्नरेट पुलिस ने साफ कर दिया है कि कानून हाथ में लेने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा.

चोर-चोर का शोर सुन भीड़ ने पीट दिया

हैरानी तो देखिए कि चकेरी की कांशीराम कॉलोनी में पहरा दे रहे शिव सिंह चौहान और उनके दो साथियों को ही "चोर-चोर" का शोर मचाकर भीड़ ने घेर लिया. शिव सिंह का आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते कुछ स्थानीय लोगों ने भीड़ को भड़काया और उन पर लाठी-डंडों व लोहे की रॉड से जानलेवा हमला कर दिया. मौके पर पहुंची पुलिस से भी भीड़ ने अभद्रता की, पुलिस ने बड़ी जद्दोजहद के बाद तीनों को भीड़ के चंगुल से बचाया.

लड़के को पीट-पीटकर किया अधमरा

दूसरी घटना और भी भयावह है. न्यू आजाद नगर में नशे में धुत सड़क किनारे बैठे एक 25 साल के युवक को 15-20 लोगों की भीड़ ने घेरकर पीट-पीटकर अधमरा कर दिया. सीसीटीवी फुटेज में कैद इस बर्बरता के बाद पुलिस ने खुद वादी बनकर अज्ञात हमलावरों के खिलाफ हत्या के प्रयास का मुकदमा दर्ज किया है. युवक की हालत गंभीर बनी हुई है और वह अब भी अस्पताल में जिंदगी मौत से जूझ रहा है.

अफवाहों पर यकीन न करने की अपील

एसीपी चकेरी अभिषेक कुमार पाण्डेय ने शहर के लोगों से पुरजोर अपील की है कि किसी भी अफवाह पर यकीन न करें और संदिग्ध दिखने पर हिंसा करने के बजाय तत्काल 112 पर पुलिस को सूचना दें. अफवाह फैलाने और मारपीट करने वालों पर कठोर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई है.

आजमगढ़ में मंदबुद्धि लड़के को पीटा

आजमगढ़ से भी ऐसा ही मामला सामने आया है. चोरी के शक में एक मंदबुद्धि युवक की पिटाई कर दी. घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस हरकत में आई. घटना सोमवार रात 11.30 बजे के आसपास की है. बरदह थाना क्षेत्र के भीरा गांव में संदिग्ध हालात में युवक को देखकर ग्रामीणों ने पकड़ लिया. भीड़ ने उसे जमकर पीटा, जिससे युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. पुलिस ने मौके पर पहुंचकर युवक को हिरासत में लिया और इलाज के लिए स्वास्थ्य केंद्र भेजा. पुलिस पूछताछ में पता चला है कि लड़का 6 दिन से लापता था और उसकी मानसिक हालत ठीक नहीं है. पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इन घटनाओं से साफ होता है कि अफवाह और बिना जांच के कार्रवाई कितना गंभीर रूप ले सकती है.

